Serie A2 Old Wild West 2022/23 – Results 6th day second phase group Salvation

SERIE A2 OLD WILD WEST SALVEZZA GROUP (Positions 19-26) – Matchday 6 results (second leg)

Allianz Patience San Severo-Kienergia Rieti 86-71

Staff Mantova-E Gap Stella Azzurra Roma 84-85

OraSì Ravenna-Novipiù Monferrato Basket 78-76

Coffee Mokambo Chieti-Ferraroni Juvi Cremona 51-64

Classification:

E-Gap Stella Azzurra Rome 14 7-5

Ferraroni Juvi Cremona 14 7-5

Mokambo Coffee Chieti 14 7-5

Mantua Staff 12 6-6

Allianz Patience San Severo 12 6-6

Kienergia Rieti 10 5-7

Novipiù Monferrato Basket 10 5-7

OraSì Ravenna 10 5-7

NOTE – Points, victories and defeats are indicated next to each team

Next round (7th matchday, third leg):

13/05/2023 17:00 Novipiù Monferrato Basket-Allianz Pazienza San Severo

14/05/2023 18:00 Ferraroni Juvi Cremona-Staff Mantua

14/05/2023 18:00 Kienergia Rieti-OraSi Ravenna

E-Gap Stella Azzurra Rome-Caffè Mokambo Chieti postponed to 18/05/2023 20:30

All races live streaming for subscribers on LNP PASS