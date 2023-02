news-txt”>

Serie B is back on the field with the midweek round which opens with the Calabrian derby between Cosenza and Reggina. Palermo hosts Ternana while Parma receives Pisa.

The overview of the 27th day (RESULTS AND STANDINGS)

Cosenza-Reggina at 20.30

Palermo-Ternana

Parma-Pisa

Bari-Venice Wednesday at 20.30

Benevento-Südtirol

Cagliari-Genoa

Citadel-Brescia

Modena-Ascoli

Perugia-Como

Spal-Frosinone