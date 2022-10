PAVIA

The calendars of the men’s and women’s Serie C and D championships have been officialized, starting next weekend. The two Pavia men’s Serie C teams and the five women’s Serie C provincial teams are all away in this first round. C female. Group C (1st day). Saturday 15/10 (7 pm): Bracco Pro Patria Milan-Credito Cooperativo Binasco, Gonzaga Milan-Cus Pavia Elettromas; (8.30 pm) Volley Segrate 78-Arnaboldi; (9 pm) Viscontini Tea Consulting Milan-Certosa Volley, Women’s Volleyball Bresso-City of Opera, Milan Team Volley Guffanti Group-Psg Volley San Genesio. C male. Group A (1st day). Saturday 15/10 (7 pm): Oragogroup Gallarate-Adolescere Voghera; (9 pm) Volley Lucernate-Volleyball Saronno, Yaka Volley Malnate-Volleyball Milan Vittorio Veneto, Pool Libertas Cantù-Cus Pavia Elettromas, Volleyball Gsa Carate Brianza-Ag Milan; (9.15 pm) Napocolor Dvb Desio-New Volley Vizzolo.

The eight provincial women’s Serie D teams are divided into two different groups and, on the first day, Florens Vigevano and Tecnosoft Casteggio rest. D feminine. Girone C (1st day). Saturday 15/10 (5pm): Universe In Volley Tempocasa Pavia-Duec Branchi and Benedetti Credera, Volley 2001 Garlasco-Volley Segrate 78, Tomolpack Marudo Sgeam-Segi Spino; (6 pm) Rivanazzano Volley Club-Cava & Sesto Cremona; (8.30 pm) Deltainfor Blu Volley Fombio-Volley 2000 Lodi; (9 pm) Oltrevolley Caputo Costruzioni Stradella-Volley Riozzo; rest Tecnosoft Casteggio. Girone D (1st day). Saturday 15/10 (5.30 pm): Coop Novate-Milano Team Volley E.Tec; (7 pm) Ramcube Audax Corsico-Tempocasa Binasco; (9 pm) Cem Torricelli Milan-Oratorio San Gaetano Abbiategrasso, Wmd Basiglio Volley-Futura Volley Young Busto Arsizio, Arcus Cusago-Vams Milan; (9.15 pm) Climology Novate Milanese-Mortara Virtus Volley; Florens Vigevano rests. The three provincial teams of men’s Serie D are all included in group C. Gifra Vigevano plays with the forehand of Olimpia Bergamo, Volley 2001 Garlasco has Buccinasco as its playing field with which it has close synergy. D male. Group C (1st day). Saturday 15/10 (6.30 pm): Volley Magenta-Gonzaga Milano; (7.30 pm) Volley 2001 Garlasco-Diamante Group Bresso (played in Buccinasco); (8.30 pm) Gifra Vigevano-Direl Ardor Bollate; (9pm) Universe In Volley Tempocasa Pavia-Vero Volley Milan, City of Opera-Odb 82 Paderno Dugnano, Crazy Volley Rozzano-Abbiategrasso. –