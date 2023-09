Verratti goes to Qatar: the affectionate irony of “Ibra”

Paris-Saint-Germain has succumbed Marco Verratti at the Qatari club, Al-Arabi. The player from Abruzzo was not part of the strategy of the new PSG coach, Luis Enrique. “Paris, the team and its fans will always have a very special place in my heart. I will always be Parisian“, said Verrati who signed a three-year contract worth 30 million a year with Al Arabi. After receiving thanks from president Nasser Al-Khelaïfi (“he played a very important role in our great history”) they arrived the affectionate greetings of some famous former comrades.

Ibrahimovic: “I made you become a man”

The Swedish bomber Zlatan Ibrahimovic on social media he joked: “I made you a man, good luck“. Verratti and “Ibra”, from 2012 to 2016 together with PSG, were presented on the same day in Paris.

Zlatan Ibrahimovic (photo Ansa)

Messi: “I always wish you the best”

The new signing of the Qatari club also received the message on social media Leo Messi, who left the Parisian club in the summer to move to Inter Miami in the MSL. “Lots of luck on your new adventure. You already know that I always wish you the best“. With these words and a photo posted on Instagramthe world champion sent his personal best wishes to Verratti.

Mbappé: “One of the best players I’ve ever seen”

And then the greeting from the main star of PSG, Kylian Mbappé. “An exceptional player and person. Having the privilege of being by your side all these years has been an immense pleasure. Your time here will never be forgotten or overlooked. One of the best players I’ve ever seen. THANK YOU my friend, good luck, I miss you a lot”, wrote the French champion on Instagram.

