Kieffer Moore (in blm) from Wales battles his opponent from Armenia. | photo: AP

Zelarayn put Armenia in the lead in six minutes with a stele from behind the goal, but at the end of the first half Tiknizjan equalized after a long car throw-in, only to head it accidentally into his own goal. No goal was scored, even though both teams needed a win. Wales has only one point ahead of Croatia and progress is in their hands, Armenia is fourth by those points behind today’s competition.

Group D:

ME qualification

Group D 18/11/2023 15:00

Gly:

6. Zelarayn

Gly:

45+2. Tiknizjan (owner)

Assemblies:

anarevi Aruunjan, Harojan (C), Calisir, Tiknizjan Spercjan, Biachjan (72. Sevikjan), Iwu (64. Haruunjan) Dajan, Zelarayn, Ranos (72. Miranjan).

Assemblies:

Ward Rodon, Mepham, B. Davies (C), Ne. Williams Roberts (79. Broadhead), Ampadu, Brooks (50. Johnson), J. James Moore, H. Wilson (67. D. James).

Nhradnci:

Beglarjan, Bunv Angulo, K. Hovhannisjan, Margarjan, Mkrtjan, Pilojan, Serobjan, Voskanjan.

Nhradnci:

Hennessey, T. King Bradshaw, Cabango, Dasilva, Huggins, Lockyer, Sheehan, Morrell.

lut cards:

54. Harojan

lut cards:

32. Mepham, 54. Ampadu, 78. J. James

Referee: Bastien Zakrani, Berthomieu

ME qualification

Group D 18/11/2023 18:00

Assemblies:

Ozols Savalnieks, Ernomordijs, Balodis, Ciganiks Tobers (C), Saveljevs Jaunzems, J. Ikaunieks, Daķevis Uldriķis.

Assemblies:

Livakovi Stanii, Erli, utalo, Gvardiol Modri ​​(C), Brozovi, Kramari L. Majer, B. Petkovi, Ivanuec.

Nhradnci:

Matrevis, Purin Dubra, D. Ikaunieks, Jurkovskis, Kärklin, Krollis, Os, Rega, Samoilov, Sorokin, Zelenkov.

Nhradnci:

Ivui, Labrovi Baturina, Moro, Paali, Pjaca, Pongrai, Vida, Sosa.

Referee: Schnyder Zrcher, Zrcher

Table:

1.Turkey751113:6162.Wales73229:9113.Croatia631210:4104.Armenia72239:1085.Latvia71065:173

Group B:

ME qualification

Group B 18/11/2023 20:45

Rozhod: Brooks Cook, Howson (ENG)

ME qualification

Group B 18/11/2023 20:45

..

Group I:

ME qualification

Group I 18.11.2023 18:00

Assemblies:

Ignatovi Karpovi, Parchomenko, Volkov, Pavlovec Klimovi, Ebong (C), Kaplenko, Peenin Antilevskij Morozov.

Assemblies:

lvarez de Pablos, Llovera, Pomares, Cervs Alez, Rebs, M. Vales, A. Martnez M. Vieira (C), Fernandez.

Nhradnci:

Pavljuenko, Rudnok Yuzepuk, Poljakov, Kontsevoi, Boerov, Bachar, Korzun, Gromyko, Malkevi.

Nhradnci:

Gmes, Pires E. Vales, Pujol, A. Snchez, Remolins, I. Fernndez, Gomes, M. Garca, Bernat, Jo. blonde

Decision: Sarijev (KAZ) Kalajov (KAZ), Tikhoyuk (KAZ)

ME qualification

Group I 18.11.2023 20:45

ME qualification

Group I 18.11.2023 20:45

