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See also Splitting Bosnia: the Slovenian document to redesign the former Yugoslavia. Sarajevo: "Another war is in danger"