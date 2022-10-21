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by admin

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See also  The situation in Russia and Ukraine last night and this morning丨Russian Foreign Minister: Russia’s purpose is not to change the regime in Kyiv, hoping to ensure the safety of the people in eastern Ukraine

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