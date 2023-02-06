–
Ϊλѡڴʱ̫ܱߵӰ죿
єЖȺйЖооАִѧѧТŽͱЛАм̫ȫƣч
“ĩşɻ”
Ĵͼ
ʱ130磬һܺų“ĩşɻ”“E-4B”ָӻִﺫܵƽеɽвءف˾·÷ˣֳȺӻ
Ͱ·˹͡
˹͡˴ηúȺƺͺͳãһ“Ҫ”
·2023Ͼϰ
·ǿͬ
·ȡpȫ飬ǿо
·ǿЖ””ŵ
·“ǿƳʺ˵в”
˹ƴɶЭ飺
·2014ǩġǿЭare Χ
·ӻɱĸ»
·ͬ˵ļҪ
·֤ṩ֧
ѷ֣“ͬ”“““”ؼʲǰ˹͡ЖƵģвǶΕǿġ
רΪ˹͡˴֮¼ͼ
һ̫¶ˡ
єЖȺֱʾ“ĩşɻ”ָӿλһ˴ָӷɻ˹͡“ĩşɻ”̺̫чʾͼ
“ԵҪά̫ƽİȨλҪһЩͷ¶ˡ”Ⱥ˵
⣬ŷ¶ˣڰȫ;òǿ˶ŷĿơĞˬֽìͷתޡ
ִڴսԾϵ
?
˺ɱҲҪصȡĹƣϣǿĺӶ̫ƽγ“Υй”ϡ
u»أΪ˻ȡ֧ţϺ̨ĲַǳҪ
“”nͬˡ:
˹͡ں緢¡ ͬǿԺṩĳŵ “һ”
ȺΪĳŵͬ˵nõ·ALAHˡ
ִѧѧӢŽҲָȻᵽν”˵в”ȴ”ׯ轣姤”ǿʵִʱ ǲս””ϵͳתȣǴ(ͷ)̡
ģǿ“һ”X¡
2023ʼͳͺⷢ۵ۡй
ƻгƣ2023Ͼϰǿͬ˼ֺͼڵǿν“һ”yͻƵ
Ϊڰȫ棬yyԿɫʻԡ
L”̫”
ʵʲΣ
ֵעǣ˹͡еʱ뱱Л鳤˹ж12921нЖʱгϡ
“°”ͬư˹ж̸”йс”ȻйǱЛ””йтгЛϱХХҪָ”ӦھءйӴ””йǵļֵۡͰȫс”
ָԼ鳤“ƽԼ̫һ”ձǾѵ“ͷ” ֳ£̫zhӵ㹻֧š
£20226
Ϊͼ鳤
ʾǰҪpıЛİ¹ΛһЩeȹңвʼХХеע̫İȫ⣬“һһ(Щ)йһЩ⡣”
ָ̫İȫưϺƱȽϸӣкձ֮Ҳʷ顣Ļ£runeʹƸӸӣ̫ȫԼ÷չĺƽӰjer
“ҩ”
ܾԼ
“˱ɡ” “” ϡ
កងាង
ڷɱͷ˹͡ʸùľ´ڣɱǿƲҪⲿʩ
Ф£˹жǷ“ɿ’̰汱Л’”³ƣЛڿΪ“с”˹жŷនЛс̫“Ȿ˵”
АЛзȾ“йв”ӿ̫תͲй⽻ָΛхΛԡ˵Ķλû仯һ治ͻƴͳķUBEϼǿ̫ͬҵľ°ȫϵȾ“йв”йзӦҵĸֶȾ衣
й⽻ͬʱǿ̫ǵԵսӭս˼άӪԿ
ԭ:ѷ̫й¶Ĵͼ