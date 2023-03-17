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See also WHO: mRNA vaccines are associated with myocarditis, but vaccination "benefits outweigh the risks"-IT and health