_Juno, Bidehuts Jaia, Herrian, Come, Agnostic Front…

_Juno

Ju.1 Sala BBK · Bilbao 20:00

Many

Ju.1 Stage Live · Bilbao 20:00

Civic

Ju.1 Last · Bilbao 21:00 €18/23 + Miranda & The Beat

Vi.2 Dabadaba · Donostia 20:00 · €15/20 + Bad Nerves + CDSM

Sting

Ju.1 Bilbao Arena · Bilbao

L’Eclair + Las Robertas

Ju.1 Dabadaba · Donostia 20:00 · €13/16

The Ugly Beats

Ju.1 Stereo · Logroño 21:00 · 13/18€

Gilla Band + The Psychotic Monks

Ju.1 Atabal · Biarritz 20:30

Dekot + Pablo Rios

Vi.2 Jimmy Jazz · Gasteiz 21:00

Lucifer + Kabbalah

Vi.2 Hell Dorado · Gasteiz 21:30

young dolores

Vi.2 Last · Bilbao 21:00 · 12/15€

The Big Marteen’s

Vi.2 Crazy Horse · Bilbao 21:30

Sá.3 Hell Dorado · Gasteiz 13:30

Areatza Music & Beer

Vi.2-Sá.3 Areatza 19:00

Bidehuts Festival – Psilocybenea · Hondarribia 22:00

Vi.2 Lisabö + Device

The one.3 Audience + Joseba Irazoki and Friends

Ex boyfriends

Vi.2 Chintxarri · Pamplona 21:00

Rufus T. Firefly + Reme

Sá.3 Cafe Theater · Bilbao 22:00

Joe Satriani

Sá.3 Gold Room · Santana 27 · Bilbao 20:00 · 38€

Big Break + Basurita

Sat.3 Dock · Bilbao 20:00

Despedida Shake! Afterdoom + All This Chaos

Sa.3 Shake · Bilbao 20:00

San Miguel Getxo Music & Food – Old Port Esplanade Getxo 12:30

The one.3 The Arms + Garbayo + Gurus + Atlantic + Ontario + …

Do.4 Oh Brother! + The Blue Medussa + Ariane Vegas + Los Toldos See also France, violent fire in St Tropez: one dead, 7 thousand people evacuated

Christina Rosenvinge

Sat. 3 Muxikebarri · Getxo 19:30 · €20

Cage Festival: Attila Csihar + Sara Davachi + Hackedepicciotto + Maria W Horn + Mette Rasmussen

Sá.3 Torrezabal Cultural House · Galdakao 20:00

In town: Airu+ Lorena Álvarez + Aviador Dro + Bengo + Boye + Doctor Explosión + Los Hermanos Cubero + Hofe X 4:40 + Juantxo Skalari + Karmento + Micky & The Buzz + Montana+ Nogen + Silitia + Tapia and Leturia

Sá.3 Lekeitio

Comic Sans + Bernal

Sá.3 Dabadaba · Donostia 20:00 · 10/12€

Rock & Beer: 4 Villains + Detroit + Mockers + Animaverso + Kruddö + Nada Cool

Sá.3 Laugar Factory · Gordexola 18:00

Tatchers + Hiuzz

Sat. 3 Doka · Donostia 20:00 · €10/12

The Boogie Riders

Sat.3 Stereo · Logroño 23:00 · €5/8

Soul Glo

Thursday 4 Bilborock · Bilbao 20:00

Commodore

Thu.4 Dabadaba · Donostia 20:30 · 12/15€

Henrik Freishlader

Do.4 Central · Pamplona 20:00

Agnostic Front + Tudetuz

Mon.5 Jimmy Jazz · Gasteiz 20:00