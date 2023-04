Acid Tongue, Marah, Ama Say, Hellsingland Underground, Oddisee & Good Company…

From Zarata, the Euskadi, Navarra and La Rioja edition of Mondo Sonoro, we propose the following concerts to enjoy in our territory in the coming days.

you can consult our agenda here. These are our proposals for week 16 of 2023:

Steph Strings

Mi.19 Coffee Theater · Bilbao 20:00

The Twin Souls

Mi.19 Dabadaba · Donostia 20:00 · 12/15€

Acid Tongue

Mi.19 Bomberenea · Toulouse 20:00 · €10

Vi.21 Central · Pamplona 21:00 + Juarez

Hellsingland Underground

Ju.20 Coffee Theater · Bilbao 22:00

Oddisee & Good Company + Puto Yanu & DJ Artie

Thu.20 Dabadaba · Donostia 20:00 · €18/22

Angry

Vi.21 Coffee Theater · Bilbao 22:00

Su Ta Gar

Vi.21 Santana 27 – Sala Gold – · Bilbao 21:00

Sat. 22 Intxaurrondo KE · Donostia 21:00 · €20/25

The Lord Who Annoys You + The Daltonics

Vi.21 Nave 9 · Bilbao 21:00 · 10€

Zuco 103

Vi.21 Last · Bilbao 21:30 · €22/25

Levitation Room

Vi.21 La Atalaia del Gardoki · Sopela

Zea Mays

Fri.21-Sat.22 Dabadaba · Donostia 20:30

Don’t Say

Vi.21 Sanagustin Cultural Center · Mendaro 21:30 Gararock: + Arima

Sat.22 Jimmy Jazz · Gasteiz 21:00 · 12€ + to the neck

Messura

Sat.22 Last · Bilbao 22:00 · 10/14€

Blake + Chronic Sound + Suprah + Rnorte + Herbass&M Arta

Sat. 22 Santana 27 – Sala Blue – · Bilbao 20:00

Poligrafo Fest: Pasadena + -Gailu + Nevadah + The Daltonics

Sat. 22 Urretxu €8/10

Death Myth

Sat. 22 Bonberenea · Toulouse 22:00 · €10

Twin Forest + Fahrenheit

Sat.22 Stereo · Logroño 22:00 · €8/10

Harria + Amustei

Harria + Amustei

Do.23 Nave 9 · Bilbao 18:30 · 8€