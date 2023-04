Ebroclub, Ben Vaughn, Dr Feelgood, Show Me The Body, Parquesvr, Exfan…

From Zarata, the Euskadi, Navarra and La Rioja edition of Mondo Sonoro, we propose the following concerts to enjoy in our territory in the coming days.

you can consult our agenda here. These are our proposals for week 17 of 2023:

The Ninyas of the Corro

Ju.27 Urban Rock Concept · Gasteiz 21:30

Ro

Ju.27 Culture House · Again 20:00

Tatta + Mutiko + Denso + Etxepe

Thu.27 Dabadaba · Donostia 20:00 · €6/8

GPS: Furious Monkey House

Ju.27 Doka · Donostia 20:00 · €6/8

the small square

Vi.28 Kutxa Culture Club · Donostia 21:00 · 10/12€

Kristonak + Mockers

Vi.28 Bomberenea · Toulouse 22:00 · €10

Ben Vaughn

Fri.28 La 2 Zentral · Iruña 21:00

Benizze + Alai + Aerial + Elena Barker

Sat.29 Jimmy Jazz · Gasteiz

Zea Mays

Vi.28-Sá.29 Coffee Theater · Bilbao 22:00

Dr Feelgood + J Teixi Band + The Bo Derek’s

Sá.29 Santana 27 – Gold Room – · Bilbao 20:00 · 18/22€

Exxasens + Whale Nado

Sat. 29 Shake! · Bilbao 19:30 · €12/€15

Parquesvr

Vi.28 Stereo · Logroño 23:00 · 12/15€

Sat. 29 Dabadaba · Donostia 20:30 · 12/15€

Ebroclub Miranda de Ebro

Vi.28 The Excitements + The Mocks + The Liquorice

The one. 29 Alexis Evans + Micky y Los Colossi del Ritmo + Pablo Solo + Pasapogas Hammond Quartet

Sra Robinson

Sat.29 Stereo · Logroño 23:00 · €10/12

Max Romeo feat. Xana & Azzizzi Romeo

Ju. 27 Atabal · Biarritz 20:30

Thu.30 Coffee Theater · Bilbao 21:00

Mad Professor ft. Sista Audrey + Selektah Stepi + Jah Inity Sound + Aialaldeko Sound System

Thu.30 Dabadaba · Donostia 19:00 · €19/25

Exfan + Danimiyagi

Do.30 Stereo · Logroño 22:00 · 10/12€

Ian Kay

Lu.1 Crazy Horse · Bilbao 13:00