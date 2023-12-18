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MondoXbox Community Awards: here are all the winners!

by admin
MondoXbox Community Awards: here are all the winners!

Yesterday, Sunday 17 December, we announced the 15 winners of the MondoXbox Community Awards 2023. If you missed our live announcements, here is a summary of all the titles nominated in each category and their respective winners.

BEST RGP/JRPG

DIABLO IV
HOGWART’S LEGACY
CYBERPUNK 2077 PHANTOM LIBERTY
SEA OF STARS
STARFIELD

BEST ADVENTURE

ASSASSIN’S CREED MIRAGE
ALAN WAKE 2
HI-FI RUSH
HOGWART’S LEGACY
STAR WARS JEDI: SURVIVOR
STARFIELD

BEST ACTION TITLE

HI-FI RUSH
STAR WARS JEDI: SURVIVOR
LIES OF P
RESIDENT EVIL 4 REMAKE

BEST FPS – FIRST PERSON SHOOTER

ATOMIC HEART
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III
HIGH ON LIFE
QUAKE II REMASTERED

BEST SPORTS GAME

EA FC 24 EA UFC 5
FOOTBALL MANAGER 24
NBA 2K24
MLB THE SHOW 23

BEST DRIVING GAME

EA SPORT WRC
F1 23
FORZA HORIZON 5 – RALLY ADVENTURE
FORZA MOTORSPORT
THE CREW: MOTORFEST

BEST FIGHTING GAME

BUD SPENCER & TERENCE HILL – SLAPS AND BEANS 2
MORTAL KOMBAT 1
PARTY ANIMALS
SIFU
STREET FIGHTER 6

BEST INDIE

BRAMBLE: THE MOUNTAIN KING
COCOON
DREDGE
JUSANT
PLANET OF LANA
SEA OF STARS

BEST TECHNICAL SECTION

ALAN WAKE 2
ATOMIC HEART
CYBERPUNK 2077 PHANTOM LIBERTY
FORZA MOTORSPORT
RESIDENT EVIL 4 REMAKE
STARFIELD

BEST SOUNDTRACK

ALAN WAKE 2 DIABLO IV HI-FI RUSH JUSANT
STARFIELD

BEST MULTIPLAYER GAME

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III
DIABLO IV
FORZA MOTORSPORT
HALO INFINITE
PARTY ANIMALS

BEST POST-LAUNCH SUPPORT

FORZA HORIZON 5 – RALLY ADVENTURE
HALO INFINITE
CYBERPUNK 2077 PHANTOM LIBERTY
SEA OF THIEVES

BEST GAME PASS

ATOMIC HEART
COCOON
FORZA MOTORSPORT
HI-FI RUSH
LIES OF P
STARFIELD

SURPRISE OF THE YEAR

ATOMIC HEART
HI-FI RUSH
LIES OF P
STARFIELD

See also  the day of leisure ends in tragedy

XBOX GAME OF THE YEAR

ALAN WAKE 2
DIABLO IV
FORZA MOTORSPORT
HI-FI RUSH
STARFIELD

A warm thank you to everyone who participated in every phase!

MX Video – Xbox Series X | S

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