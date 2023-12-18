MondoXbox Community Awards: here are all the winners!

Yesterday, Sunday 17 December, we announced the 15 winners of the MondoXbox Community Awards 2023. If you missed our live announcements, here is a summary of all the titles nominated in each category and their respective winners.
BEST RGP/JRPG
DIABLO IV
HOGWART’S LEGACY
CYBERPUNK 2077 PHANTOM LIBERTY
SEA OF STARS
STARFIELD
BEST ADVENTURE
ASSASSIN’S CREED MIRAGE
ALAN WAKE 2
HI-FI RUSH
HOGWART’S LEGACY
STAR WARS JEDI: SURVIVOR
STARFIELD
BEST ACTION TITLE
HI-FI RUSH
STAR WARS JEDI: SURVIVOR
LIES OF P
RESIDENT EVIL 4 REMAKE
BEST FPS – FIRST PERSON SHOOTER
ATOMIC HEART
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III
HIGH ON LIFE
QUAKE II REMASTERED
BEST SPORTS GAME
EA FC 24 EA UFC 5
FOOTBALL MANAGER 24
NBA 2K24
MLB THE SHOW 23
BEST DRIVING GAME
EA SPORT WRC
F1 23
FORZA HORIZON 5 – RALLY ADVENTURE
FORZA MOTORSPORT
THE CREW: MOTORFEST
BEST FIGHTING GAME
BUD SPENCER & TERENCE HILL – SLAPS AND BEANS 2
MORTAL KOMBAT 1
PARTY ANIMALS
SIFU
STREET FIGHTER 6
BEST INDIE
BRAMBLE: THE MOUNTAIN KING
COCOON
DREDGE
JUSANT
PLANET OF LANA
SEA OF STARS
BEST TECHNICAL SECTION
ALAN WAKE 2
ATOMIC HEART
CYBERPUNK 2077 PHANTOM LIBERTY
FORZA MOTORSPORT
RESIDENT EVIL 4 REMAKE
STARFIELD
BEST SOUNDTRACK
ALAN WAKE 2 DIABLO IV HI-FI RUSH JUSANT
STARFIELD
BEST MULTIPLAYER GAME
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III
DIABLO IV
FORZA MOTORSPORT
HALO INFINITE
PARTY ANIMALS
BEST POST-LAUNCH SUPPORT
FORZA HORIZON 5 – RALLY ADVENTURE
HALO INFINITE
CYBERPUNK 2077 PHANTOM LIBERTY
SEA OF THIEVES
BEST GAME PASS
ATOMIC HEART
COCOON
FORZA MOTORSPORT
HI-FI RUSH
LIES OF P
STARFIELD
SURPRISE OF THE YEAR
ATOMIC HEART
HI-FI RUSH
LIES OF P
STARFIELD
XBOX GAME OF THE YEAR
ALAN WAKE 2
DIABLO IV
FORZA MOTORSPORT
HI-FI RUSH
STARFIELD
A warm thank you to everyone who participated in every phase!
MX Video – Xbox Series X | S