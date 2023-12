MondoXbox Community Awards: here are all the winners!

Yesterday, Sunday 17 December, we announced the 15 winners of the MondoXbox Community Awards 2023. If you missed our live announcements, here is a summary of all the titles nominated in each category and their respective winners.

BEST RGP/JRPG

DIABLO IV

HOGWART’S LEGACY

CYBERPUNK 2077 PHANTOM LIBERTY

SEA OF STARS

STARFIELD

BEST ADVENTURE

ASSASSIN’S CREED MIRAGE

ALAN WAKE 2

HI-FI RUSH

HOGWART’S LEGACY

STAR WARS JEDI: SURVIVOR

STARFIELD

BEST ACTION TITLE

HI-FI RUSH

STAR WARS JEDI: SURVIVOR

LIES OF P

RESIDENT EVIL 4 REMAKE

BEST FPS – FIRST PERSON SHOOTER

ATOMIC HEART

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III

HIGH ON LIFE

QUAKE II REMASTERED

BEST SPORTS GAME

EA FC 24 EA UFC 5

FOOTBALL MANAGER 24

NBA 2K24

MLB THE SHOW 23

BEST DRIVING GAME

EA SPORT WRC

F1 23

FORZA HORIZON 5 – RALLY ADVENTURE

FORZA MOTORSPORT

THE CREW: MOTORFEST

BEST FIGHTING GAME

BUD SPENCER & TERENCE HILL – SLAPS AND BEANS 2

MORTAL KOMBAT 1

PARTY ANIMALS

SIFU

STREET FIGHTER 6

BEST INDIE

BRAMBLE: THE MOUNTAIN KING

COCOON

DREDGE

JUSANT

PLANET OF LANA

SEA OF STARS

BEST TECHNICAL SECTION

ALAN WAKE 2

ATOMIC HEART

CYBERPUNK 2077 PHANTOM LIBERTY

FORZA MOTORSPORT

RESIDENT EVIL 4 REMAKE

STARFIELD

BEST SOUNDTRACK

ALAN WAKE 2 DIABLO IV HI-FI RUSH JUSANT

STARFIELD

BEST MULTIPLAYER GAME

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III

DIABLO IV

FORZA MOTORSPORT

HALO INFINITE

PARTY ANIMALS

BEST POST-LAUNCH SUPPORT

FORZA HORIZON 5 – RALLY ADVENTURE

HALO INFINITE

CYBERPUNK 2077 PHANTOM LIBERTY

SEA OF THIEVES

BEST GAME PASS

ATOMIC HEART

COCOON

FORZA MOTORSPORT

HI-FI RUSH

LIES OF P

STARFIELD

SURPRISE OF THE YEAR

ATOMIC HEART

HI-FI RUSH

LIES OF P

STARFIELD

XBOX GAME OF THE YEAR

ALAN WAKE 2

DIABLO IV

FORZA MOTORSPORT

HI-FI RUSH

STARFIELD

A warm thank you to everyone who participated in every phase!

