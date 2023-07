Nuevas Ideas Party Selects Presidential Formula and Candidates for Municipal Councils in Transparent Internal Process

Title: Nuevas Ideas Party Announces Candidates for Mayoral Elections 2024-2027

Subtitle: Internal Process Considered “Most Transparent” in the Country

Date: [Insert Date]

The Nuevas Ideas (NI) party completed its internal process over the weekend to select candidates for the upcoming mayoral elections in El Salvador scheduled for 2024-2027. President Nayib Bukele and Vice President Félix Ulloa have been chosen to lead the party’s presidential formula. Alongside them, NI announced candidates for national and Parlacen elections, as well as municipal councils.

The party’s internal process, hailed as the “most transparent” in the country by its members, resulted in the selection of 44 candidates for mayors in various municipalities.

Among the notable candidates, Mayor Mario Durán will seek a new term for downtown San Salvador. Juan Pablo Zepeda has been chosen for downtown Ahuachapán, while Gustavo Acevedo will represent downtown Santa Ana. Rafael Arévalo has been selected for central Sonsonate, and Henry Flores will run in La Libertad south.

The complete list of candidates by department is as follows:

San Salvador

– North San Salvador: Wilfredo Edgardo Peña López

– San Salvador West: Jose Assumption Urbina Alvarenga

– San Salvador East: José María Chicas Rivera

– Downtown San Salvador: Mario Durán Gavidia

– South San Salvador: Mario Roberto Vásquez Castro

Freedom

– North Liberty: Jorge Alexander Escamilla

– La Libertad Center: Noé Enrique Deras Amaya

– West Liberty: Noé Samael Rivera Leiva

– East Liberty: Irma Michelle Sol de Castro

– La Libertad Costa: César Augusto Godoy Mancía

– South Liberty: Henry Flores Cerón

Chalatenango

– North Chalatenango: Ernesto Posada Flores

– Chalatenango Center: Martin Ernesto Leiva Medina

– South Chalatenango: Alfredo Armando Hernández Solórzano

Cuscatlán

– Cuscatlán Norte: Carlos Armando Sánchez Hernández

– Cuscatlán Sur: Guadalupe del Carmen Martínez Campos

Peace

– West La Paz: José Gerardo Serrano Díaz

– La Paz Center: Damaris Escobar de Escalante

– La Paz Este: Marcela Balbina Pineda Erazo (deputy)

Cabins

– East Cabins: Jesús Edgardo Portillo Meléndez

– West Cabins: José Antonio Serrano Pocasangre

St. Vincent

– San Vicente Norte: Samuel Stanley Carillo Guzmán

– South San Vicente: Josué Salvador Palacios Rivas

Ahuachapán

– North Ahuachapán: Darwin Fabricio Regalado Fight

– Downtown Ahuachapán: Juan Carlos Zepeda Marroquín

– South Ahuachapán: Hugo René Mena Torrento

Santa Ana

– North Santa Ana: Carlos Adelso Landaverde Carpio

– Downtown Santa Ana: Gustavo Acevedo Berganza

– Santa Ana East: Cecy Carolina Elias Escobar

– Santa Ana Oeste: Jorge Alberto Castro (deputy)

Sonsonate

– North Sonsonate: Hugo Ernesto Ramos Zavaleta

– Sonsonate Center: Rafael Edgardo Arevalo Gonzalez

– East Sonsonate: Gabriel Hernández Serrano

– West Sonsonate: Oscar Alexander Lara Espinoza

Usulután

– North Usulután: Sara Elizabeth Zelaya de Bermúdez

– Usulután East: José Álvaro Rodríguez Bonilla

– Usulután Oeste: Sara Noemi Garay Alfaro

San Miguel

– North San Miguel: Jose Abraham Hernandez Acosta

– Downtown San Miguel: Jose Candelario Barahona Turcios

– San Miguel Oeste: Elias Isaí García Villatoro

Morazán

– Morazan North: Jaime Justin Vigil Hernandez

– South Morazán: José Rodolfo Martínez Godínez

The Union

– The North Union: Edwin Antonio Serpas Ibarra (deputy)

– The South Union: Blanca Victoria Gutiérrez Salmerón

The Nuevas Ideas party has demonstrated its commitment to transparency and inclusivity through the rigorous selection process. With their candidates now announced, the party is poised for a competitive and dynamic municipal election in 2024.

