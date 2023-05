Sound Stations, Lemoa Kustik Fest, Godflesh, Grande Royale, The Neatbeats…

From Zarata, the Euskadi, Navarra and La Rioja edition of Mondo Sonoro, we propose the following concerts to enjoy in our territory in the coming days.

you can consult our agenda here. These are our proposals for week 19 of 2023:

Bengo

Ju.11 Black Box · Bilbao 20:30

Hans Zimmer

Ju.11 Bizkaia Arena · Barakaldo 20:00

Nico Misery

Thu.11 Dabadaba · Donostia 20:30 · €15/18

Sat.13 Stage Live · Bilbao 20:00

Jethro Tull

Ju.11 Kursaal · Donostia 19:30

Blackbird Hill

Ju.11 Bonberenea · Toulouse 20:00

Overdrivers

Ju.11 Sala 2 Central · Pamplona 20:00

Ma.16 The Cloud · Bilbao 20:30

L.A. (acoustic)

Thu.11 Sala Fudíción · Logroño 20:30

Godflesh + Inerth + Altarage

We.12 Jimmy Jazz · Gasteiz 20:30 · €25

The Capaces + Wrong Choice

Vi.12 Nave 9 · Bilbao 20:00 · 12€

The Soulbreaker Company + Cordura + Interlunae

Vi.12 Santana 27 · Bilbao 21:00

vertigo rock

Vi.12 Waah! + Bichorraro Betiondo · Ermua 16:00

Sá.13 Adrenalized + Bones of Minerva + Shöck + Ktulu + … Betiondo · Ermua 16:00

Ron Gallo + The Moths

Vi.12 Dabadaba · Donostia 20:00 · €15/18

GPS: Vera Fauna

Vi.12 Central · Pamplona 21:00

Sat.13 The Screw Factory Miranda de Ebro 20:00

sound stations Cascante

Vi.12 El Drogas + Quique González + Zetak + Alejo

Sá.13 Viva Suecia + Kokoshca + Second + …

The Lizards

Vi.12 Stereo · Logroño 23:00 · 23 · 8€

Zea Mays

Sat.13 Jimmy Jazz· Gasteiz 20:30

Great Royal

Sá.13 Hell Dorado · Gasteiz 13:00

Sat.13 Nave 9 · Bilbao 21:00 · €10

LemoaKustik: Olaia Inziarte + Audience + Mugan + Ghau + María Vaquerizo

Sá.13 Kotxepin KE · Lemoa 12:00 See also Taiwan adds 42,470 new confirmed cases of new coronary pneumonia - rolling - CGTN

hot asshole

Sat. 13 Kursaal · Donostia 19:30

Tatxers + Nize

Sá.13 Bonberenea · Toulouse 22:00

Ama Say + Arima

Sá.13 Psilocybenea · Hondarribia 22:00 · 7/10€

Girando Por Navarra: Yes!

Sá.13 Teatro · Antsoain 20:00

The Meteors

Do.14 Sala Mytho · Bilbao 20:00 · €18/23