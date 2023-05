The Haunted Youth, Graveyard, La Trinidad, The Dandy Warhols…

From Zarata, the Euskadi, Navarra and La Rioja edition of Mondo Sonoro, we propose the following concerts to enjoy in our territory in the coming days.

you can consult our agenda here. These are our proposals for week 21 of 2023:

The Haunted Youth

Mi.24 Dabadaba · Donostia 20:30 · €13/16

Touch + Tatchers

Ju.25 Coffee Theater · Bilbao 22:00

M-Fest! Perlata + Sandré

We.26 Jimmy Jazz· Gasteiz 21:30 · Free

GPS: The Trinity

Vi.26 Santana 27 · Bilbao 21:00

Graveyard + Mars Red Sky

Vi.26 Coffee Theater · Bilbao 22:00

to Ana

Vi.26 Uhagon · Markina 20:30

Cumgirl8 + Dayjuvhs

Vi.26 Dabadaba · Donostia 20:30 · 12/15€

Siberia

Vi.26 Bomberenea · Toulouse 22:00

Sofa + Giranice

Vi.26 Hiru Putzu Gaztetxea · Zarautz 22:30

Startle Girl + Sara Azurza

Vi.26 Cultural center · Azpeitia 22:00

Su Ta Gar + Herdoil

Fri.26 Totem · Iruña 20:00

Bengo

Vi.26 Chintxarri · Pamplona 21:00

Moonshine Wagon

Vi.26 Stereo · Logroño 23:00 · 10/15€

The Dandy Warhols

Vi.26 Atabal · Biarritz 21:00

Boott Boys + Dynamite + Sofokaos

Sat.27 Jimmy Jazz· Gasteiz 20:00 · 12/15€

Tex Perkins & The Fat Rubber Band

Sá.27 Hell Dorado · Gasteiz + Johnny Casino

Do.28 Sala 2 Central · Pamplona 21:00

Arima + Save us

Sat. 27 Dabadaba · Donostia 20:30 · 10/12€

Let’s go

Sat. 27 Intxaurrondo KE · Donostia 20:00 · 10/12€

Espalak + Havalina

Sá.27 Sanagustin Cultural Center · Azpeitia 22:30

Girando Por Navarra: Kai Etxaniz

Sá.27 Culture House · Peralta 20:00

Niña Coyote Eta Chico Tornado + Psycho Rebel Front

Sat. 27 Sala Fundición · Logroño 22:00

Edu Errea + Pepsi And The Clicks

Sat.27 Stereo · Logroño 22:00 · €10