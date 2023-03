From Zarata, the Euskadi, Navarra and La Rioja edition of Mondo Sonoro, we propose the following concerts to enjoy in our territory in the coming days.

you can consult our agenda here. These are our proposals for week 13 of 2023:

VillaSoundBilbao: Calathea + Entropy + Ithaka

Ju.30 Bilborock · Bilbao 20:00 · Free

Divorce From New York + Benizze

Ju.30 Sala BBK · Bilbao 20:00

Maximilian Calvo

Ju.30 Last · Bilbao 21:30 · €18/22

Victor Rutty, Rober del Pyro & DJ Kaef

Vi.31 Dabadaba · Donostia 20:30 · 12/15€

IruñaRock Navarra Arena · Pamplona

Vi.31 Narco + Su Ta Gar + Banda Bassotti + Chaotic + Liher +

The one.1 Natos and Waor + Jara City + Tears of Blood + Huntza + …

The sect

Vi.31 Stereo · Logrono 23:00

Fernando Costa

Sat.1 Jimmy Jazz · Gasteiz 20:30

Rufus T. Firefly

Sá.1 Cafe Theater · Bilbao 22:00

Steve Vai

Sá.1 Santana 27 – Sala Gold · Bilbao 21:00

Zeid Fest: La MODA + Zahara + Don Patricio + Black Milk + …

Sá.1 Bizkaia Arena · Barakaldo

Urtain + The Retros

Sá.1 Last · Bilbao 21:30 · €12

The Last Internationale

Sá.1 Olalde Hall · Mungia

Entertainment System + Romanian Camp + Zikin + No Panties

Sá.1 Dabadaba · Donostia 20:00 · 12/15€

Bonescrolls: Ezpalak + Sister Fury + The Sexpeares

Sat. 1 Foundry Room · Logroño 9:30 p.m

paul alone

Sat.1 Stereo · Logroño 23:00 · €12/15