X Factor 2023, the semi-final: the sixth live LIVE

The sixth Live of X Factor 2023 (THE SPECIAL) is the last hurdle before the final and one of the most longed-for evenings for artists. The seven competitors competed in the first run accompanied by a 22-piece orchestra. The Astromare They were the first eliminated. In the second heat the six remaining competitors performed for the first time live with their unreleased songs: Maria Tomba with Crushthe Stunt Pilots with But StuntAngelica with WinterThe Usual Dandy with Only youSEPTEMBER with Tears and SARAFINE with Sick of joy. The Stunt Pilots, SARAFINE e Maria Tomba they flew in finaleWhile Angelica she is the second eliminated and The Usual Dandy e SEPTEMBER they challenge each other ballot. Super host of the evening was Emmawho presented the latest album Souvenir.nn

The judges accompany the artists in the Semifinal Fedez, Amber Angiolini e Dargen D’Amico in the company of the landlady Francesca Michielin

nn

The appointment with XF2023 is every Thursday at 9.15pm on Sky One e in streaming su NOWalways available on demand and visible on Sky Go.

Dargen deve eliminare uno dei due concorrenti della sua squadra e vota SETTEMBRE. Anche Ambra e Fedez confermato il voto, e il concorrente è eliminato. Il quarto finalista è Il Solito Dandy!

“,”postId”:”2b89a95e-938e-4cf2-b768-f3861611694c”},{“timestamp”:”2023-11-30T22:57:08.845Z”,”timestampUtcIt”:”2023-11-30T23:57:08+0100″,”altBackground”:false,”title”:”IL BALLOTTAGGIO”,”content”:”

Il Solito Dandy porta al ballottaggio 1950 di Amedeo Minghi. Contro di lui il compagno di squadra, SETTEMBRE, con Stavo pensando a te di Fabri Fibra

“,”postId”:”e7bfe9c0-070c-4431-9a7e-9fdfa2dde745″},{“timestamp”:”2023-11-30T22:52:46.997Z”,”timestampUtcIt”:”2023-11-30T23:52:46+0100″,”altBackground”:false,”title”:”LA SECONDA ELIMINATA”,”content”:”

Lascia invece X Factor Angelica, mentre SETTEMBRE va al ballottaggio con Il Solito Dandy

Il Solito Dandy è il primo concorrente al ballottaggio

“,”postId”:”729c2d73-0c21-439f-898a-30123e620765″},{“timestamp”:”2023-11-30T22:50:31.947Z”,”timestampUtcIt”:”2023-11-30T23:50:31+0100″,”altBackground”:false,”title”:”LA TERZA FINALISTA”,”content”:”

Anche Maria Tomba raggiunge la finale: entrambe le ragazze della squadra di Fedez continuano la gara

“,”postId”:”b5ffc127-5424-4da4-be23-b0b7bb8bb703″},{“timestamp”:”2023-11-30T22:49:48.523Z”,”timestampUtcIt”:”2023-11-30T23:49:48+0100″,”altBackground”:false,”title”:”LA SECONDA FINALISTA”,”content”:”

Anche SARAFINE vola in finale!

“,”postId”:”6494eb52-51b5-47f6-9a8c-ef0cc80fa65a”},{“timestamp”:”2023-11-30T22:48:41.044Z”,”timestampUtcIt”:”2023-11-30T23:48:41+0100″,”altBackground”:false,”title”:”I PRIMI FINALISTI”,”content”:”

I primi finalisti di X Factor 2023 sono gli Stunt Pilots!

“,”postId”:”b96ad000-f408-469a-b440-665bb386feb7″},{“timestamp”:”2023-11-30T22:43:28.221Z”,”timestampUtcIt”:”2023-11-30T23:43:28+0100″,”altBackground”:false,”title”:”L’INEDITO DI SETTEMBRE”,”content”:”

SETTEMBRE canta l’inedito Lacrime, che per Fedez è “al posto giusto nel momento giusto”. IL VIDEO

SARAFINE conquista tutti con l’inedito Malati di gioia. “Sara è una moltitudine, è sacro, è profano, e il brano è un piacere per gli occhi e per le orecchie” commenta Fedez. IL VIDEO

“,”social”:{“socialType”:”instagram”,”src”:” GLI ASTROMARE, IL VIDEO”,”content”:”

Il momento dell’eliminazione degli Astromare, i primi concorrenti fuori dalla finalissima

“,”postId”:”47072500-b1be-4f90-bbb8-982b28127ffd”},{“timestamp”:”2023-11-30T22:28:39.720Z”,”timestampUtcIt”:”2023-11-30T23:28:39+0100″,”altBackground”:false,”title”:”L’INEDITO DE IL SOLITO DANDY”,”content”:”

Il Solito Dandy con l’inedito Solo tu ha sciolto Fedez, che ormai lo considera un amico. IL VIDEO

Marco Giallini, Massimiliano Bruno, Marco Tognazzi e Giampaolo Morelli a X Factor presentano la seriet tv Non ci resta che il crimine. IL VIDEO

“,”postId”:”7506005e-d59c-443b-aecb-446dba4748ae”},{“timestamp”:”2023-11-30T22:12:24.108Z”,”timestampUtcIt”:”2023-11-30T23:12:24+0100″,”altBackground”:false,”title”:”L’INEDITO DI ANGELICA”,”content”:”

È il turno di Angelica con l’inedito L’inverno. “Sono onorata di sentirti cantare” commenta Ambra. IL VIDEO

Gli Stunt Pilots esplodono nell’inedito Imma Stunt. In Farina Fedez rivede Travis Barker dei Blink 182. IL VIDEO

L’esibizione di Emma ha conquistato il pubblico! IL VIDEO

“,”postId”:”601c344b-6ab5-4467-8925-1c7a005f4e71″},{“timestamp”:”2023-11-30T21:59:38.695Z”,”timestampUtcIt”:”2023-11-30T22:59:38+0100″,”altBackground”:false,”title”:”L’INEDITO DI MARIA TOMBA”,”content”:”

Maria Tomba debutta sul palco con l’inedito Crush. “È la musica che conta” commenta Dargen, che insieme agli altri giudici apprezza il brano della concorrente. IL VIDEO

Dopo la prima manche, gli Astromare non proseguono la gara. L’ARTICOLO

Emma lascia il tavolo dei giudici e si esibisce con la consueta carica nei brani dell’ultimo album Souvenir, incluso il singolo Amore cane con Lazza. “È il disco che mi ha fatto alzare dal letto” spiega la cantante, ora in tour nei club

SETTEMBRE si cimenta in Bohemian Rhapsody dei Queen. Ambra riconosce “la sincerità” del ragazzo e la sua capacità di accettare la sfida. Secondo Fedez il concorrente è invece rimasto “ad osservare l’ostacolo”. Dargen invece difende il membro della sua squadra, che ha eseguito un canto difficilissimo e che in ogni caso “canta”. Emma sostiene che “poteva cadere nel cliché, e invece è rimasto in un mood tutto suo”

Un’inedita Maria Tomba canta Always di Bon Jovi e alla fine dell’esibizione si commuove mentre dedica la canzone al papà. I giudici apprezzano ed Emma trova l’esibizione “impeccabile”

