Yo La Tengo, Danko Jones, The ButtShakers, While She Sleeps…

From Zarata, the Euskadi, Navarra and La Rioja edition of Mondo Sonoro, we propose the following concerts to enjoy in our territory in the coming days.

you can consult our agenda here. These are our proposals for week 18 of 2023:

I have it

Mi.3 Santana 27 · Bilbao 8:00 PM

Lee Bains III & The Glory Fires

Mi.3 Dabadaba · Donostia 20:30 · 12/15€

Vicente Navarro + Elena Setien

Ju.4 Sala BBK · Bilbao 20:00

Raw Magic

Ju.4 Kutxa Cultural Club · Donostia 21:00

All Blue + Tenko Texas Seductions

Ju.4 Matadeixe · Azkoitia 20:30

The last

Ju.4 Youth Center · Mons

Vi.5 Youth Center · Alsace

Vi.5 Nave 9 · Bilbao 20:00 · 8€

Ariel Rot

Ju.4 Central · Pamplona 19:30

Vi.5 Cafe Theater · Bilbao 22:00

While She Sleeps + The Broken Horizon

Fri.5 Jimmy Jazz · Gasteiz 20:30 · Sold out

The Drugs

Vi.5-Sá.6 Santana 27 · Bilbao 21:00

Sotomonte

Vi.5 Muxikebarri · Getxo 21:00

john dog

Vi.5 Torrezabal Cultural Center · Galdakao 20:00

Bananas + Sofa

Vi.5 Etxeluze Gaztetxea · Orio 22:00

Touring Navarra: Superacid

Fri.5 Álvaro Aldunate Auditorium · Aibar 21:00

SDJ Crew

Sat.6 Jimmy Jazz· Gasteiz 20:30 · 15/18€

Smile + Gift Horse

Sá.6 Coffee Theater · Bilbao 22:00

Amorante & The Sara Fontán

Sá.6 Kutxa Cultural Club · Donostia 21:00

Corizonas + The Premoderns

Sat. 6 Intxaurrondo KE · Donostia 21:00 · €15/18

Summer Fuzz: Def Con Dos + La Banda Trapera del Río + Hey, Mertxe! + …

Sá.6 Village of Iregua

The ButtShakers

Thu.9 Dabadaba · Donostia 20:30 · €15/€18

Radio Days

Radio Days

Lu.8 The Cloud · Bilbao 20:3