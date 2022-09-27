״ƾƷ ģ˧
г20218206Ԫʼнȴִ1262ԪϢѹעв쳵ֹнۡ
ȥ꣬Сġһ֡roСнֱΪ1504Ԫ1352Ԫͬ͵нֱǰнԼ83993343
ֵһǣСанڹ˾һ֡һ֡֡ǸнıȴchձٵĿ
ДˣДƼְҵѧЖD:оԺԺ״ƾָĿǰδʵӯҪδγɹģЧ
ͨҪﵽ20ϵʵӯƽ⣬ԹtzĿǰʵӯ
ͬʱチッսҲȻű仯ǰڰռǰġεСʧȥϵơ
01
ǰͨIPO Run ۹ɻӭļ chiĹУ֮ѾʵеġεС۽ й chen ľӪˮ档
20192022 20192022
¾½9ֻһ֮ңۼӪΪ388Ԫһ۶ӵġСȲĴ롰εСۼӪٵСȣӪħǰֵ14ȻеĽӪȴҪۼƳ91Ԫ
Ȼ쳵ǵӪчģкεȲ죬ȴͬѽӯ⡣һ½ʱгġεСҲδѿӪչģңңһεۼƿҲ߾ӵһ
20192022꣬εľֱΪ11296Ԫ5304Ԫ4017Ԫ206ԪͬڣСľֱΪ3692Ԫ2732Ԫ4863ԪۼƿΪ11287Ԫ֮£ĿКƵúЩ
20192022꣬ľֱΪ2439Ԫ152Ԫ321Ԫۼƾ30Ԫ
ͬʱľӪֱΪ73Ԫ869Ԫ2868Ԫۼƿ44ԪСҳпڶ͵ģ20192022꣬ڿֱ4145Ԫ5084Ԫ8206ԪϼƳ174Ԫε
쳵þòܽħ䡱ԴƼְҵѧԺԴоԺԺ״ƾʾҪΪĿǰδﵽģЧ
һҪ20ܴɹģЧ棬һʵӯƽ⣬ĿǰεСдз10ҽҽǰֵڷŻҪ20Ŀޣ˶쳵ʵӯ
–
02һ֡ȥн곬12Ԫ
ֵעǣȻĿǰchen δŤֳ ǷнʱȴһҲġ
״ƾעεδԹɷδȷϵĹɷ֧н֧Ϊ5909ԪۼƿεּΪ¡
йʾ2019ꡢ2020꣬ʼˡ³ϯִй͵нֱΪ1456Ԫ1618Ԫ2021н1262Ԫ1262ԪнʲôទាធានĿǰۼ12֣ܶҡ
2021꣬ӪΪ4743Ԫ֧ͬнܶΪ1746ԪҲ˵һ2021нﵽͬӪյ2661ռͬжн߳ϣһ̶ϵȥ27Ԫͬ545
ﴴ1262Ԫнʵʵֵнʣ2011ԪΪн
ʵϣϡ棬й˾Ϊ˼˾Ŷӣͨǰ߹ɷɷݡˣʼ˳12ԪнϢԾ쳵߹нע⡣
һ֡ĸн༸쳵ƶнХϵ͡2021꣬ʼˡ³ϯִйнΪ1504Ԫа1374Ԫн𡢽ʵ︣ċ13Ԫ۽ƻ
ͬڣ۲骵н룬ȥϼ 8750-8464-8464-2729-131-131-
2020꣬롢骵нֱΪ1714Ԫ36494Ԫнͬ骣ϯнꡣⱳԭҪȥ겢δκιɷ֧нá
ϤΪȷδ10ΝΪҵȵܵ綯ҵ2021깫ĹȨƻвΪϯִйтƻҪʵʩüƻʵһҵĿ꣬ĽҪκ12ڷֱﵽUBE50100150200250300
2020꣬Сʼˡ³ִж¼ϯִйٺСнΪ1046Ԫ
2021꣬Снǣﵽ1352Ԫа1014ԪĻнס𡢽ʵ︣331ԪParty ȡֵһǣͬһСΪСġһ֡ȴδõ˾нꡣ
2021꣬С³Catalogue
ʱ˺ƾ賬43ԪнʣҨٳΪġUBEʵۡйʾ2020ʼˡ³ִж¼ϯִй콭нﵽ46489Ԫȫڹɷ۸2021꣬콭н꽵9546Ԫйʼн1667Ԫɷ۸7795Ԫ84ԪᱣϳɱсА
ݵһƾΧһŴȫгȥһ˹CEO˹Ծ˵1575Ԫнռףͬ³³κ³컪ٵнֱﵽ5798Ԫ57478Ԫ24748ԪǰҴͳһ֡н롢Снꡣ
ͼDһƾ
ֵһǣȥǵϸܲ7962н꣬Ҳ5798Ԫҵʿָ֮Գųָ߹нڡһ֡ΪҪ˸õס˲š
03еСͳеʱ
–
8£εС 1067795784571ֻε8 ǰҴǰеλáε֮ǰģֱ½16017 12525
ҳУе߸½Ĺڣ½۽֮ӵҲڽ4Ͻһλá
֮£ֽϺõε8ǿ쳵һӵӵһ㡰桱С8µĽԵʮֲҵֱλ8½˵˵ĵ5͵7ʽ塢봷ֱ100457166Ľλӵ4λ6λ
ҵʿָһ棬λ쳵ڶ۶ӵĳƶХϵ͵ĳͣһ̶гһһ棬Ҳ롰εСǰڲƷ»Ľйأӵ˸ѡ֮ѡ¡汾¿ͣϿ͵ܵӰ졣
˽⣬εµٵ嶯εET59µС8¿ ԤĺSUV G910ʽµL98µҼL8ҲȡǰƳONEһġ²ˡɡ
Ϊ쳵һ۶ӵġεСɲƷĸ»8͵䣬εСܷ¶Λȵλܷ֮эн־ͷ쳵ֳһ־棿״ƾע
Address: Уȴн12ڣǺС933