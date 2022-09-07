»96B ⣺Ῥģ ˰2022ȫ˿ģд
»׳
ʦ֣֮ģШ
6չ 2022ȫ˿ģǸְ̡̡佽Сѧ̡ؽ̵ȸ12λʦһ˼ãʿи价ren ʸ־㣬Ϊע顭ǱܿģμʹΪʦͽܳ䷶
˼
˼νʦѧۺһӵˡ
ִѧӽ40꣬дġѧٰͨۡ10ΣΪȫУͨʶνľ̲ģΪ˼νѧռҪס
ҵרҵѧҵҵоͽ˼ѧϡʼհˡԼġ¡ΪΡϣԼݵ˼Ϊȫ
ǰѧȡԺʡɳӽӢѧУʦ˼Ρ桱»
ΪʡǽӰˡܰΣʱƶˡ˼νжάȴ£˼ѧϲʱ¡ȡ̲ġУ46ר⡢600γ̣ȫʡ2.8ѧУȫγɾȫӰ˼Ʒơ
ʿи߷
ڹ̴ѧʿݭΪһվԺʿֻѮӲŸѧϿΡ
йϡȫˮרҵйˮרҵǸɣйˮλߺͼߡֱڣʿݭԷսڽѧеһߡ
ϣǵĺˣڹҵ֧£Ϊйҵˮҵسʿۭ90ʱ۱
еһλЖʿйũҵѧ90ũҵЧˮˮДĽѧy
–
һƬޡǿҴӽ30ĵĳġ
ĴְҵѧЖЖȸͬѧһļġս쵼µĴְҵѧЖ3ʱʵְ
ؽģµ̸ְĸʹȸµĿꡣ
s
and
ʡϾֿ֪Уʦ壬40ΪѧД֪СѧХһªƾɵСѧчΪсСкͽʵΪһļŻѧУ
ʡлصһѧУʦؼƶĵ30꣬ĬĬڽѧһ̡ξ̾ĸнƸrun˷ʹ÷ʶӮûϰϵ
ʡҴѧУʦľ30շת4ѧУഺͰȫĺӡɵ⣬ΪѧУѧϰѧۺУṩһʵеķչ˼·
p
һšʶˡҵaΡ
–
хλְҵѧУ人ѧУʦͬ˽İĹѧĳɳч2016μӡʽԮعѩԭϼСĽ˵ѡԮؾѡ˷͵
ϺֶѧУУʦӵ35ؽġͯıϲͬܣͯרҵػѧУеڹϱۣеĿѧјѧʳ˵ӵĳɳҵĳɾ͡
ȫ˿ģУ80ᣬȴҲ20ꡣ2000ҵȻѡص½ţͶѧǰӴҲûmҵ22ǧ36ıʽӵõϡ˵ֻð̽ӡ
h¿ѧһ˿ģ
УְҵѧУѧУĿƵơǴʱʦĽܳɣڹͳСʦĿɰģ
α༭գ