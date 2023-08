Empty seats from the quick mini call go to substitutes on August 31st: here are the numbers by province

The applications to participate in the quick support mini-call (“by call” procedure referred to in article 5, paragraph 12, of the decree-law of April 22, 2023, n. 44) closed on 11 August: the school offices published rankings and results (some data still partial). Orizzonte Scuola has collected and summarized in graphs the data relating to empty seats from the quick mini call.

The data is particularly interesting because the empty positions go to substitutes as of 31 August 2024.

The places available for the fast call from GPS support are mostly concentrated in the northern regions: Lombardy (2,687), Emilia Romagna (1,023), Piedmont (704), Veneto (533), Friuli Venezia Giulia, Tuscany, Liguria, Sardinia . No place in Umbria, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Molise, Sicily, Puglia and Abruzzo.

Here rankings and results

Empty seats after the GPS support mini quick call

Here are the empty places by province reworked by Orizzonte Scuola (the graph is available by clicking on the region link):

Friuli Venezia Giulia

ADEE primary support: 46 Udine, 29 Trieste, 24 Pordenone, 9 Gorizia;

ADMM support secondary level I: 24 Pordenone

Emilia Romagna

ADEE primary support: 80 Modena, 65 Bologna, 59 Reggio Emilia, 50 Parma, 44 Ravenna, 28 Ferrara, 26 Piacenza;

Piedmont

ADAA childhood support: 65 Turin, 33 in Novara and Cuneo, 30 in Vercelli, 22 in Alessandria, 15 Biella, 11 Asti, 10 Verbano Cusio Ossola;

ADEE primary support: 610 Turin, 128 Alessandria, 127 Novara, 112 Vercelli, 107 Asti, 64 Verbano Cusio Ossola;

ADMM lower secondary support: 212 Turin, 99 Cuneo, 89 Novara, 72 Vercelli, 70 Asti, 69 Alessandria, 66 Verbano Cusio Ossola, 12 Biella;

ADSS second grade secondary support: 1 Verbano Cusio Ossola.

Veneto

ADAA childcare support: 3 Belluno, 1 Rovigo;

ADEE primary support: 73 Verona, 59 Vicenza, 39 Venice and Padua, 38 Treviso, 10 Rovigo, 4 Belluno;

ADMM lower secondary support: 49 Vicenza, 42 Verona, 37 Venice, 18 Treviso, 14 Rovigo, 10 Belluno.

Liguria

ADAA childcare support: 7 Imperia, 3 La Spezia and Savona, 2 Genoa;

ADEE primary support: 141 Genoa, 35 Imperia, 27 Savona, 7 La Spezia;

ADMM I level secondary support: 30 Imperia, 24 Genoa, 20 Savona, 9 La Spezia.

Sardinia

ADAA child support: 1 Sassari;

ADEE primary support: 29 Nuoro, 26 Sassari, 17 Oristano;

ADMM 1st grade secondary support: 31 Nuoro, 3 Oristano.

Tuscany

ADEE primary support: 48 Pisa, 34 Pistoia, 25 Lucca, 18 Prato, 16 Siena, 15 Livorno, 11 Florence.

The picture will be updated with Lombardy.

Share this: Twitter

Facebook