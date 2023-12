Milan: Pioli risks dismissal, “Ibra” wants Antonio Conte

The coach is confirmed until the match against Sassuolo which he will have to win. Zlatan Ibrahimovic dreams of the former Juve and Inter coach. The Primavera coach, Abate, as a “bridge solution”

Far from the top, with Inter at +11 and Juve at +7, pressured by wonderland Bologna just two points away, without the Champions League and with only one constant: injuries. Milan disappoints everyone, from the fans to the club. There are too many problems to find a solution to, from the impressive number of physical problems in recent weeks, to the shortage of goals scored, to the inability of the most talented (and highest paid) players to make an impact.

Pioli forced to beat Sassuolo

But above all it is there the management of Stefano Pioli and his technical staff to raise the most doubts. For all these reasons, the Rossoneri managers reflect on the general situation and are determinedly seeking a solution to the most serious problem of all, that of injuries. RedBird’s number one, Gerry Cardinale said he was not satisfied with Milan’s results but they were words that concerned the entire Rossoneri environment, not just the coach. Pioli, for the moment, remains on the bench. But it is a confirmation linked to the obligation to win the match against Sassuolo on 30 December. The Rossoneri fans, on social media, are clamoring for the coach’s dismissal. But the reality is that alternatives are lacking.

“Ibra” wants Antonio Conte

A mid-season ferryman? The Primavera coach, Ignazio Abate, is considered the “bridging solution”. But Ibrahimovic is already working to find a high-calibre coach. Second MediasetSportthe goal of the “senior advisor” of the Rossoneri ownership is Antonio Conte, who won the scudetto with Juve and Inter. The technician is courted by Juve and Roma (in case of non-renewal of Jose Mourinho) and his name is not liked by the Rossoneri fans. The other top coaches have important salaries, not to mention that the contract with them should still be respected Pioli until June 2025 at 4.5 million per season.

