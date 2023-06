Bilbao BBK Music Legends Fest, Mugacu Fest, Allah-Las, Ani. Ambigú, Nach, Koba Live…

From Zarata, the Euskadi, Navarra and La Rioja edition of Mondo Sonoro, we propose the following concerts to enjoy in our territory in the coming days.

you can consult our agenda here. These are our proposals for week 24 of 2023:

Bilbao BBK Music Legends Fest – Bilbao Arena · Bilbao

Vi.23 The Cult + Ulli Jon Roth + Willis Drummond + Sua + Nikki Hill + The Daltonics + Vargas Blues Band

Sá.24 Canned Heat + Lorelei Green + The Waterboys + Luke Winslow King + Chris Issak + Lorelei Green + Nikki Lane

tanjugueiras

Vi.23 St. Peter · Sestao 11:00 PM

Allah-Las

Vi.23 Dabadaba · Donostia 20:30 · €28/32

Do.25 City of Ocean, Biarritz 13:30

The Damn Truth

Vi.23 Kutxa Culture Club · Donostia 21:00 · 12/15€

Sá.24 Hell Dorado · Gasteiz 21:30

After

Vi.23 Central · Pamplona 19:30

Sá.24 Santana 27 · Bilbao

Mugacu Fest – Ruins of San Pedro Church · Viana

Vi.23 La La Love You + Eva Mcbel + Grises + …

Sat.24 Dorian + The Red Room + …

Arizkun Rock: Ibil Bedi + Olaia Inziarte + Andoni Chickenoegi + Bines Katiko

Vi.23 Arizkun 23:00

AC The Band

Sat.24 Falerina Garden Gasteiz 19:00

Ambigú 20th anniversary party: Los Manises + Yellow Big Machine + Dog

Sá.24 Coffee Theater · Bilbao 22:30

Mocker’s + The Riff Truckers + Dube

Sat. 24 Gaztetxe · Zaldibar 21:00

Koba Live: Angelus Apatrida + Primal Fear + The Holocaust Altar + Mosh + Blackhearth + Sweet Rag

Sat. 24 Abadiño 18:00

Musikagela Fest: Travellin’ Brothers + Ane Leux + Tritones + Tony Montana & Pavlyuchenko + …

Sá.24 Sagües · Donostia 18:00

Music in the Park: Julen + Siglas + Nerea Bengoetxea + Alex del Toro DJ

Sá.24 Parque de Aiete · Donostia 14:00

Amparanoia

Do.25 San Pedro · Session 23:00

Seiurte + The Riff Truckers + Vulcanizadas

Do.25 Petanca · Amurrio

Kumbia Queers + La Basu

Thu. 25 Dabadaba · Donostia 20:30 · €13/16

Lukiek + J Martina + Ithaka

Mon. 26 Munoa · Zarautz

Steve Hackett

Mon. 27 Kursaal · Donostia 19:30

Hatebreed + Alea Jacta Est + Kuma No Motor

Mon. 27 Atabal · Biarritz 20:00

Belako + Ssusu Palomera

Ma.27 Munoa · Zarautz

