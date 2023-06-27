13
߿“”
ǫ̈̄16ַ飬ǰڸƽ̶⺣糡ав죬16ַѵവλ죬鰲വĹ༼ڣȴ123’ĞƬкϰവലҹͶ밲вķĸƬӽ7㿪ʼĵһ֧ġƬʼвĿǰ֧ġƬһİвѾ˳Υιͨһعһ°ֿ“”ġƬwƬ̡
152߿ֱһ֧ҶƬװ
½չΣϵֳһǿԿѾһ֧ҶƬڰУڷڲԱڽҶƬӴ˨̨ӼҲǸҵŶ152ߵķڣ
̽ã̲ҵ“ƽ”
123.
̨Ӽź–
ΪҹзһװװȶǿȸีĴλϵͳԿ˷ȸӺӰ쀼λװλá
֮ͻ“”ںϣ70“”̧Բܺţɺ߾ȵװ
̨ӼźǺϷ鰲ϵĵ豸2000ֿ֣ɴﺣ170ף“ֱ”һȵצס“ľ”ķʽɸֿവ
2020ǰûһֹˮ40סĸOUTȳ130ķ簲װΪƶϷɽԶҹ˹وװİװ“̲”ţۺԿ̽ƽ̨2022ף۷簲װ54ңɻ“ʮ”ڼ亣Ϸİװ
Ϸʵֹͻ
̨16ַĹؼʵ100%iǽҹz쳬ϷeʷǸȥeȥ
?
LYC˾ch˫ڳУļӹѵҪڲƷģڱױΡ˵ĥӹУһһǧ֮ҺڼӹУǲҪֹϣҪ廨һƣ֤Ʒ
ǷĺĲϷһϣħֽתвͱENSϷ⺣һά൱ؽˣɿкϷٵĹ⡣ҵڣϷеʹһ20꣬ͨƷơ촴£ΰ16ֺϷʹӳ25ꡣ
LYC16 ƽ̨еƳɹˢҹʷеƼ¼ҹʷУӸֵֵҪת۵㡣
See also Has the 998 Champion Edition made a contribution?Sales of BYD Auto broke through 200,000 in March, nearly doubling year-on-year