The following is the scheduled schedule for the sixth date of zone A and the fifth of zone B of the Primera Nacional tournament, to be played this weekend

Zone A, Friday closes

Saturday, at 5:00 p.m.: Agropecuario of Carlos Casares-All Boys, Flandria-Deportivo Morón and Defensores Unidos de Zárate-Defensores de Belgrano.

Saturday, at 7:00 p.m.: Alvarado de Mar del Plata – Guemes de Santiago del Estero (at the José M. Minella stadium)

Saturday, at 7:05 p.m. (on TV): San Martín de San Juan-Almirante Brown.

Saturday, at 8:30 p.m.: Gymnastics of Mendoza-Paroná Board of Trustees.

Sunday, at 5:00 p.m.: Brown from Puerto Madryn-Estudiantes from Río Cuarto

Sunday, at 7:05 p.m. (on TV): Almagro-Nueva Chicago

Monday, at 5:00 p.m. (on TV): San Telmo-San Martín de Tucumán.

Free: Temperley

Zone B, fifth date

Friday, at 9:00 p.m.: Atlético de Rafaela-Ferro

Saturday, at 5:00 p.m. (on TV): Brown de Adrogué-Quilmes

Saturday, at 5:00 p.m.: Deportivo Madryn-Deportivo Riestra

Saturday, at 9:10 p.m. (on TV): Estudiantes-Gymnasia de Jujuy

Sunday, at 5:00 p.m. (on TV): Deportivo Maipú de Mendoza-Atlanta.

Sunday, at 6:30 p.m.: Chaco For Ever-Chacarita Juniors

Sunday, at 7:00 p.m.: Villa Dálmine-Racing de Nueva Italia

Sunday, at 8:30 p.m.: Independiente Rivadavia Mendoza-Tristán Suárez.

Monday, at 9:10 p.m. (on TV): Aldosivi in ​​Mar del Plata-Mitre in Santiago del Estero (at José M. Minella).

positions

