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PALESTI UMBILICAL CORD

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PALESTI UMBILICAL CORD

A COMPENDIUM OF WHAT IMPERIALISM AND ZIONISM HAVE DONE AND PROPOSE IN THE MIDDLE EAST OF THE ARAB REBIRTH, OF ENERGY WEALTH, OF THE INDISPENSABLE STRATEGIC POSITION, FOR THE WAR OF THE WORLDS AND THE NEW WORLD ORDER

AFTER THE PREPARATORY PHASES OF THE WARS IN IRAQ, LIBYA, SYRIA, YEMEN, SUDAN, THE COLORED REVOLUTIONS IN LEBANON, EGYPT AND ALGERIA, WE ARE AT THE PALESTINE CHAPTER,

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