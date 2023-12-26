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Annual highlights from Austria – sound sketching

by admin
Annual highlights from Austria – sound sketching

The klangskizzerei annual highlights from Austria without ranking

Salamirecorder & the Hi-Fi Phonos – Eyeliner:

Album released in 2023: Goods for Conversation

salami recorder on instagram

Laundromat Chicks:

Album released in 2023: Lightning Trails

laundromatchicks on instagram

Wienerzucker – Neat:

Album released in 2023: Participation Medal

wienerzucker music on instagram

Cobra Casino:

Album released in 2023: Sun, Moon & Dynamite

cobra casino on instagram

Bipolar Feminine:

Album released in 2023: A Fragile System

bipolar feminine on instagram

Culk:

Album released in 2023: Generation Maximum

culk on instagram

Bibiza:

Album released in 2023: Wiener Schickeria

bibiza_on instagram

Endless Wellness:

Album to be released in 2024: “What luck”

endless wellness on instagram

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Stefan Westacott

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