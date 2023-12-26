Annual highlights from Austria – sound sketching

The klangskizzerei annual highlights from Austria without ranking
Salamirecorder & the Hi-Fi Phonos – Eyeliner:
Album released in 2023: Goods for Conversation
salami recorder on instagram
Laundromat Chicks:
Album released in 2023: Lightning Trails
laundromatchicks on instagram
Wienerzucker – Neat:
Album released in 2023: Participation Medal
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Cobra Casino:
Album released in 2023: Sun, Moon & Dynamite
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Bipolar Feminine:
Album released in 2023: A Fragile System
bipolar feminine on instagram
Culk:
Album released in 2023: Generation Maximum
culk on instagram
Bibiza:
Album released in 2023: Wiener Schickeria
bibiza_on instagram
Endless Wellness:
Album to be released in 2024: “What luck”
endless wellness on instagram
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Stefan Westacott
Guitar music and concert sketches