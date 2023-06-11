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State of Neuquén routes today, Sunday June 11, 2023

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State of Neuquén routes today, Sunday June 11, 2023
Ruta Section Status Transit LARGE GATE – CHIHUIDOS – EMP RP 7 EQUIPMENT OPERATING. HEAVY TRAFFIC. TCP CHOS MALAL – TRICAO MALAL – HUINGANCO FIELD SECTORS POOLED, CLAY AND SERRUCHO TCP EMP. RN 40 – MARIANO MORENO – EMP. RP 16 ROAD WITH DEFORMATIONS. TCP EL HUECU – MALLÍN LARGO – NAUNAUCO – EMP. RN 40 SECTORS PUCED, MUD AND SERRUCHO. TCP EMP. RP 7 (WATER POINT) – RINCÓN DE LOS SAUCES EQUIPMENT OPERATING IN THE REPAVING WORK. HEAVY TRAFFIC. TCP OCTAVIO PICO – CATRIEL CRUISE MUD ON ROAD. HEAVY TRAFFIC. acc. A PATA MORA A ACC. OCTAVIO PICO. SECTORS WITH SAW. TCP CATRIEL CRUISE – RINCON DE LOS SAUCES HEAVY TRAFFIC. TCP CORNER OF LOS SAUCES – PUESTO HERNÁNDEZ – EMP. RN 40 POOLED SECTORS AND MUD. TCP CHOS MALAL – THE CHOLAR POCKED AND SAW SECTORS. TCP EL CHOLAR – PICHACHEN SECTORS WITH SNOW. INTERNATIONAL PASS DISABLED TCP NEUQUÉN – CENTENARY – EMP RP 51 HEAVY TRAFFIC. DIVERSIONS DUE TO ROAD DUPLICATION WORKS. TCP LTE C/RÍO NEGRO – EL CRUCE (EMP RP 8) HEAVY TRAFFIC. TCP EMP RP 8 (EL CRUCE) – AÑELO (EMP. RP 17) CAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENTS IN SECTORS. TCP AñELO (EMP. RP 17) – EMP. RP 5 PRESENCE OF EQUIPMENT AND PERSONNEL WORKING ON EMBANKMENT REMEDIATION AND SHOULDER STABILIZATION TASKS TCP EMP. RP 5 – LOS RANQUILES – EMP. RN 40 POOLED SECTORS AND SECTORS WITH MUD. TCP EMP. RP 51 – EMP. RP 7 HEAVY TRAFFIC. TCP EMP. RP 7 (THE CROSSING) – CATRIEL CRUISE SECTORS WITH SAW. EQUIPMENT OPERATING. TCP THE CRUISES – MOQUEHUE (EMP. RP 13) SNOW AND ICE ON ROADWAY. ONE HAND ENABLED. POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP MOQUEHUE – ÑORQUINCO SNOW AND ICE ON ROADWAY. POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP ÑORQUINCO – EMP. RP 23 ICE ON ROAD. POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP ZAPALA – FIRST PINES SECTORS WITH ICE. CARRY CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. IT IS RECOMMENDED NOT TO TRAFFIC AT NIGHT TCP FIRST PINES – LITRÁN NULL VISIBILITY DUE TO WHITE WIND. SNOW PACKING. EQUIPMENT OPERATING. I LITRÁN – ANGOSTURA – GENDARMERIE – BATEA MAHUIDA WET ASPHALT TAPE, POSSIBLE FORMATION OF ICE.. SECTORS WITH POTS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ANGOSTURA / GENDARMERIE – ICALMA PASS ICE AND SNOW ON ROADWAY. EQUIPMENT OPERATING. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ICALMA STEP ICE ON THE ROAD. EQUIPMENT OPERATING. NEW REPORT 11HS. I ZAPALA (EMP. RN 22) – COVUNCO DOWNTOWN WET ASPHALT TAPE. ROADWAY WITH DEFORMATIONS. TCP COVUNCO CENTER – EMP RN 40 (ACC. BAJADA DEL AGRIO) EQUIPMENT OPERATING, PARTIAL RIPPED. TCP THREE STONES – PASS OF THE INDIANS RAFT POCKED SECTORS.LOOSE GRAVEL TCP EMP. RP 8 – YEAR SECTORS WITH SAWS. HEAVY TRAFFIC. EQUIPMENT OPERATING. TCP YEAR – PLAZA HUINCUL PRECAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENT ON THE ROAD IN SECTORS TCP PLAZA HUINCUL – PICÚN LEUFú (EMP. RN 237) SECTORS WITH POTHOLES. TCP EMP. RP 23 – RUCA CHOROI SECTORS WITH ICE. CROSS SECTIONS. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP.RN 40 – CERRO CHAPELCO SNOW ON THE ROAD. MANDATORY USE OF CHAINS. TCP PICÚN LEUFú – LIMAY CENTRO – PASO AGUERRE – EMP. RN 40 SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP EMP. RN 40 (AGUADA DEL OVERO) – SOUTH CHACAICO – EMP. RP 46 (SPINAZO DEL ZORRO) SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP EMP. RN 242 – HUARENCHENQUE – LONCOPUé T LONCOPUé – EL HUECU SECTORS WITH SAW. TCP EL HUECU – MANDOLEGUE – EL CHOLAR SECTORS PUCED, MUD AND SERRUCHO. TCP NEUQUEN – ARROYITO HEAVY TRAFFIC. TCP ARROYITO – PLAZA HUINCUL – CUTRAL-Có ICE FORMATION POSSIBLE. STRONG GUSTS OF WIND. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP CUTRAL-Có – ZAPALA ICE FORMATION POSSIBLE. STRONG GUSTS OF WIND. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP JUNÍN DE LOS ANDES – MALLEO SNOW AND ICE ON ROADWAY. LOW ADHESION. OBLIGATORY CARRYING DECADES. TCP MALLEO – PILO LIL SNOW AND ICE ON ROADWAY. LOW ADHESION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PILO LIL – RAHUE (EMP. RP 46) SNOW AND ICE. POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP RAHUE (EMP. RP 46) – ALUMINATED SECTORS WITH ICE. CARRYING CHAINS. TCP ALUMINé – LITRÁN (EMP. RP 13) SECTORS WITH ICE. ROAD WITH DEFORMATIONS. STRAY ANIMALS. CARRYING CHAINS. TCP EMP. RP 13 (LITRÁN) – AXED PINE SNOW AND ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. SECTION TO CONFIRM. I EMP. RN 40 (CALCATRE) – LAS COLORADAS – FORTIN 1º DE MAYO (EMP. RP 46) POOLED SECTORS. TCP LONCOPUé – RISCOS BAYOS – HUALCUPéN WET ASPHALT TAPE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP HUALCUPEN – CAJÓN CHICO – CAVIAHUE WET ASPHALT TAPE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP CAVIAHUE – COPAHUE DUE TO ACCUMULATION OF SNOW. I EMP. RP 33 – HUNCAL – RANQUILóN – EMP. RP 4 POCKED AND SAW SECTORS. TCP LONCOPUé – HUNCAL (EMP. RP 10) POCKED AND SAW SECTORS. TCP EMP. RN 40 – QUINTUCO – EMP. RP 10 POCKED AND SAW SECTORS. TCP EMP. RP 2 – WAYLE NO WINTER MAINTENANCE I WAYLE – LAGUNA TRóMEN – EMP. RP 53 NO WINTER MAINTENANCE I ANDACOLLO – THE MICHES POOLED SECTORS AND MUD. TCP ANDACOLLO – HUINGANCO POOLED SECTORS AND MUD. TCP CHOS MALAL – BARRANCAS ICE FORMATION POSSIBLE. STRONG GUSTS OF WIND. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP LAS LAJAS (EMP. RN 242) – CHOS MALAL ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ZAPALA – LAS LAJAS (EMP. RN 242) ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ZAPALA – LA RINCONADA (EMP. RN 234) PASSABLE WITH EXTREME CAUTION. WET ROAD. SECTORS WITH ICE. POSSIBLE FALL OF STONES ON THE SLOPE OF LA RINCONADA. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP LA RINCONADA – JUNÍN DE LOS ANDES – SAN MARTIN DE LOS ANDES LOW ADHESION DUE TO SNOW. MANDATORY USE OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP SAN MARTIN DE LOS ANDES – ACC. CHAPELCO LOW ADHESION DUE TO SNOW. MANDATORY USE OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP ACC. CHAPELCO – LAGO VILLARINO LOW ADHESION DUE TO SNOW. MANDATORY USE OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP LAKE VILLARINO – EMP. RN 231 – VILLA LA ANGOSTURA LOW ADHESION DUE TO SNOW. MANDATORY USE OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP VILLA LA ANGOSTURA – EMP. RN 237 PASSABLE WITH EXTREME CAUTION. SECTORS WITH SNOW AND RAIN. ICE FORMATION POSSIBLE. POSSIBLE FALL OF STONES AT KM 2,095. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RN 237 – PTE RíO LIMAY (LTE C/RíO NEGRO) WET ROAD. SECTORS WITH SNOWY. POSSIBLE FALLING OF STONES AT KM 2095 MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ACC QUILA QUINA (RN 40) POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP acc. BEAUTIFUL LAKE (RN 40) POOLED AND CLAY SECTORS TCP ACC. CAMPING CATRITRE (RN 40) POOLED SECTORS AND MUD. TCP EMP. RP 43 (CAEPE MALAL) – AQUIHUECO – CAJÓN DEL CURI LEUVú POOLED SECTORS. TCP CHOS MALAL – THE MENUCOS – THE SPRING T THE SPRING – THE PLAIN – ANDACOLLO T ANDACOLLO – CAYANTA – BELLA VISTA – THE SHEEP T THE SHEEP – VARVARCO – Aº AILINCO UNTIL ATREHUCO ​​SECTORS POCEADOS AND BARRO. VARVARCO – AºAILINCO IMTRANSITABLE TCP EMP. RN 40 (10 KM FROM ZAPALA) – EMP. RP 24 SECTORS WITH ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP EMP. RP 24 – RAHUE (EMP. RP 23) SECTORS WITH ICE, STRONG GUSTS OF WIND. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP RAHUE (EMP. RP 23) – LAGO QUILLéN – LAGO HUI HUI SECTORS WITH ICE. CARRYING CHAINS. STRAY ANIMALS. TCP SAN MARTIN DE LOS ANDES – PASS HUA HUM SNOW AND ICE ON ROADWAY. POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ACC. BANDURRIAS (RP 48) SNOW AND ICE ON ROADWAY. POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ACC. CHACHIN – LAKE QUEEN (RP 48) SNOW AND ICE ON ROADWAY. POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PASO HUA HUM SNOW AND ICE ON ROADWAY. POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. . STEP INT. HUA HUM ENABLED. TCP EMP. RN 237 – EMP. RN 234 POOLED SECTORS AND MUD. TCP EMP. RP 7 – EMP. RP 8 EQUIPMENT OPERATING TCP EMP. RN 40 – EMP. RP 62 (COLOHUINCUL) SNOW ON THE ROAD. POOLED SECTORS AND MUD. DETERIORATED COLLUNCO BRIDGE. MANDATORY USE OF CHAINS. TCP EMP. PR 23 – LANÍN PN COVER ICE AND SNOW ON THE ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP HOME PN LANÍN – PASS MAMUIL MALAL (LTE WITH CHILE) SNOW ON THE ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PASS MAMUIL MALAL (EXTROMEN) ICE AND SNOW ON ROADWAY. EQUIPMENT OPERATING. MANDATORY USE OF CHAINS. ENABLED INTERNATIONAL PASS. TCP JUNÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – PTE CHIMEHUÍN RIVER – LAKE PAIMúN SNOW AND ICE ON THE ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP SAN MARTÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – LAKE LOLOG AND CARRUHUé – LAHUENCó EPULAFQUEN – CARRIRRIñE PASS SECTORS WITH SNOW AND ICE. MANDATORY USE OF CHAINS. COLO HUINCUL – THE HOT SPRINGS. IMTRANSITABLE CARIRRIñE INTERNATIONAL PASS. TCP EMP. RN 40 – MELIQUINA RIVER PTE – FILO HUA HUM RIVER PTE – CÓRDOBA PASS – CONFLUENCIA (EMP. RN 237) SNOW ON THE ROAD. MANDATORY USE OF CHAINS. CORDOBA PASS – CONFLUENCIA: DETERIORATED ROAD, EXTREME CAUTION. TCP EMP. RP 63 – CALEUFú – LAKE FILO HUA HUM SNOW ON ROAD. MANDATORY USE OF CHAINS. POOLED SECTORS AND MUD. TCP CONFLUENCE – VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO SNOW AND ICE ON THE ROAD. OBLIGATORY CARRYING OF CHAINS. POOLED SECTORS AND MUD. VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO: WORK IN PROGRESS. CARRY CHAINS. TCP EMP. RN 40 – BAYO HILL SNOW AND ICE ON ROADWAY. POOLED SECTORS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RN 40 (6 KM FROM VILLA LA ANGOSTURA) – CARDENAL SAMORÉ PASS WET ROAD, SECTORS WITH SNOWY. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PASS CARDENAL SAMOré WET ROAD, SECTORS WITH SNOW AND ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STEP ENABLED TCP LA RINCONADA (EMP. RN 40) – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 237) ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RN 22 (ARROYITO) – STONE OF THE EAGLE WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP STONE OF THE EAGLE – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 234) SECTORS WITH SNOW AND ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP PTE COLLÓN CURA (EMP. RN 234) – CONFLUENCE (EMP. RP 63 AND 65) SECTORS WITH SNOW AND ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP CONFLUENCE – EMP. RN 40 SECTORS WITH SNOW AND ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP LAS LAJAS (EMP. RN 40) – EMP. RP 21 SECTORS WITH ICE. TCP EMP. RP 21 – EMP. RP 23 (A 500M CUSTOMS AX PINE) ICE AND SNOW. EQUIPMENT OPERATING, FALLING STONES. TCP EMP. RP 23 – AX PINE PASS ACCUMULATION OF ICE AND SNOW. EQUIPMENT OPERATING. I STEP PINE AX ACCUMULATION OF ICE AND SNOW. EQUIPMENT OPERATING. AX PINE STEP DISABLED. 11 a.m. NEW REPORT. I

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