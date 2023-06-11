State of Neuquén routes today, Sunday June 11, 2023

38
Ruta
Section Status
Transit
LARGE GATE – CHIHUIDOS – EMP RP 7
EQUIPMENT OPERATING. HEAVY TRAFFIC.
TCP
CHOS MALAL – TRICAO MALAL – HUINGANCO FIELD
SECTORS POOLED, CLAY AND SERRUCHO
TCP
EMP. RN 40 – MARIANO MORENO – EMP. RP 16
ROAD WITH DEFORMATIONS.
TCP
EL HUECU – MALLÍN LARGO – NAUNAUCO – EMP. RN 40
SECTORS PUCED, MUD AND SERRUCHO.
TCP
EMP. RP 7 (WATER POINT) – RINCÓN DE LOS SAUCES
EQUIPMENT OPERATING IN THE REPAVING WORK. HEAVY TRAFFIC.
TCP
OCTAVIO PICO – CATRIEL CRUISE
MUD ON ROAD. HEAVY TRAFFIC. acc. A PATA MORA A ACC. OCTAVIO PICO. SECTORS WITH SAW.
TCP
CATRIEL CRUISE – RINCON DE LOS SAUCES
HEAVY TRAFFIC.
TCP
CORNER OF LOS SAUCES – PUESTO HERNÁNDEZ – EMP. RN 40
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
CHOS MALAL – THE CHOLAR
POCKED AND SAW SECTORS.
TCP
EL CHOLAR – PICHACHEN
SECTORS WITH SNOW. INTERNATIONAL PASS DISABLED
TCP
NEUQUÉN – CENTENARY – EMP RP 51
HEAVY TRAFFIC. DIVERSIONS DUE TO ROAD DUPLICATION WORKS.
TCP
LTE C/RÍO NEGRO – EL CRUCE (EMP RP 8)
HEAVY TRAFFIC.
TCP
EMP RP 8 (EL CRUCE) – AÑELO (EMP. RP 17)
CAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENTS IN SECTORS.
TCP
AñELO (EMP. RP 17) – EMP. RP 5
PRESENCE OF EQUIPMENT AND PERSONNEL WORKING ON EMBANKMENT REMEDIATION AND SHOULDER STABILIZATION TASKS
TCP
EMP. RP 5 – LOS RANQUILES – EMP. RN 40
POOLED SECTORS AND SECTORS WITH MUD.
TCP
EMP. RP 51 – EMP. RP 7
HEAVY TRAFFIC.
TCP
EMP. RP 7 (THE CROSSING) – CATRIEL CRUISE
SECTORS WITH SAW. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
THE CRUISES – MOQUEHUE (EMP. RP 13)
SNOW AND ICE ON ROADWAY. ONE HAND ENABLED. POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
MOQUEHUE – ÑORQUINCO
SNOW AND ICE ON ROADWAY. POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
ÑORQUINCO – EMP. RP 23
ICE ON ROAD. POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
ZAPALA – FIRST PINES
SECTORS WITH ICE. CARRY CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. IT IS RECOMMENDED NOT TO TRAFFIC AT NIGHT
TCP
FIRST PINES – LITRÁN
NULL VISIBILITY DUE TO WHITE WIND. SNOW PACKING. EQUIPMENT OPERATING.
I
LITRÁN – ANGOSTURA – GENDARMERIE – BATEA MAHUIDA
WET ASPHALT TAPE, POSSIBLE FORMATION OF ICE.. SECTORS WITH POTS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ANGOSTURA / GENDARMERIE – ICALMA PASS
ICE AND SNOW ON ROADWAY. EQUIPMENT OPERATING. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ICALMA STEP
ICE ON THE ROAD. EQUIPMENT OPERATING. NEW REPORT 11HS.
I
ZAPALA (EMP. RN 22) – COVUNCO DOWNTOWN
WET ASPHALT TAPE. ROADWAY WITH DEFORMATIONS.
TCP
COVUNCO CENTER – EMP RN 40 (ACC. BAJADA DEL AGRIO)
EQUIPMENT OPERATING, PARTIAL RIPPED.
TCP
THREE STONES – PASS OF THE INDIANS RAFT
POCKED SECTORS.LOOSE GRAVEL
TCP
EMP. RP 8 – YEAR
SECTORS WITH SAWS. HEAVY TRAFFIC. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
YEAR – PLAZA HUINCUL
PRECAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENT ON THE ROAD IN SECTORS
TCP
PLAZA HUINCUL – PICÚN LEUFú (EMP. RN 237)
SECTORS WITH POTHOLES.
TCP
EMP. RP 23 – RUCA CHOROI
SECTORS WITH ICE. CROSS SECTIONS. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
EMP.RN 40 – CERRO CHAPELCO
SNOW ON THE ROAD. MANDATORY USE OF CHAINS.
TCP
PICÚN LEUFú – LIMAY CENTRO – PASO AGUERRE – EMP. RN 40
SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
EMP. RN 40 (AGUADA DEL OVERO) – SOUTH CHACAICO – EMP. RP 46 (SPINAZO DEL ZORRO)
SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
EMP. RN 242 – HUARENCHENQUE – LONCOPUé
T
LONCOPUé – EL HUECU
SECTORS WITH SAW.
TCP
EL HUECU – MANDOLEGUE – EL CHOLAR
SECTORS PUCED, MUD AND SERRUCHO.
TCP
NEUQUEN – ARROYITO
HEAVY TRAFFIC.
TCP
ARROYITO – PLAZA HUINCUL – CUTRAL-Có
ICE FORMATION POSSIBLE. STRONG GUSTS OF WIND. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
CUTRAL-Có – ZAPALA
ICE FORMATION POSSIBLE. STRONG GUSTS OF WIND. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
JUNÍN DE LOS ANDES – MALLEO
SNOW AND ICE ON ROADWAY. LOW ADHESION. OBLIGATORY CARRYING DECADES.
TCP
MALLEO – PILO LIL
SNOW AND ICE ON ROADWAY. LOW ADHESION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
PILO LIL – RAHUE (EMP. RP 46)
SNOW AND ICE. POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
RAHUE (EMP. RP 46) – ALUMINATED
SECTORS WITH ICE. CARRYING CHAINS.
TCP
ALUMINé – LITRÁN (EMP. RP 13)
SECTORS WITH ICE. ROAD WITH DEFORMATIONS. STRAY ANIMALS. CARRYING CHAINS.
TCP
EMP. RP 13 (LITRÁN) – AXED PINE
SNOW AND ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. SECTION TO CONFIRM.
I
EMP. RN 40 (CALCATRE) – LAS COLORADAS – FORTIN 1º DE MAYO (EMP. RP 46)
POOLED SECTORS.
TCP
LONCOPUé – RISCOS BAYOS – HUALCUPéN
WET ASPHALT TAPE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
HUALCUPEN – CAJÓN CHICO – CAVIAHUE
WET ASPHALT TAPE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
CAVIAHUE – COPAHUE
DUE TO ACCUMULATION OF SNOW.
I
EMP. RP 33 – HUNCAL – RANQUILóN – EMP. RP 4
POCKED AND SAW SECTORS.
TCP
LONCOPUé – HUNCAL (EMP. RP 10)
POCKED AND SAW SECTORS.
TCP
EMP. RN 40 – QUINTUCO – EMP. RP 10
POCKED AND SAW SECTORS.
TCP
EMP. RP 2 – WAYLE
NO WINTER MAINTENANCE
I
WAYLE – LAGUNA TRóMEN – EMP. RP 53
NO WINTER MAINTENANCE
I
ANDACOLLO – THE MICHES
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
ANDACOLLO – HUINGANCO
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
CHOS MALAL – BARRANCAS
ICE FORMATION POSSIBLE. STRONG GUSTS OF WIND. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
LAS LAJAS (EMP. RN 242) – CHOS MALAL
ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ZAPALA – LAS LAJAS (EMP. RN 242)
ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ZAPALA – LA RINCONADA (EMP. RN 234)
PASSABLE WITH EXTREME CAUTION. WET ROAD. SECTORS WITH ICE. POSSIBLE FALL OF STONES ON THE SLOPE OF LA RINCONADA. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
LA RINCONADA – JUNÍN DE LOS ANDES – SAN MARTIN DE LOS ANDES
LOW ADHESION DUE TO SNOW. MANDATORY USE OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
SAN MARTIN DE LOS ANDES – ACC. CHAPELCO
LOW ADHESION DUE TO SNOW. MANDATORY USE OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
ACC. CHAPELCO – LAGO VILLARINO
LOW ADHESION DUE TO SNOW. MANDATORY USE OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
LAKE VILLARINO – EMP. RN 231 – VILLA LA ANGOSTURA
LOW ADHESION DUE TO SNOW. MANDATORY USE OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
VILLA LA ANGOSTURA – EMP. RN 237
PASSABLE WITH EXTREME CAUTION. SECTORS WITH SNOW AND RAIN. ICE FORMATION POSSIBLE. POSSIBLE FALL OF STONES AT KM 2,095. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
EMP. RN 237 – PTE RíO LIMAY (LTE C/RíO NEGRO)
WET ROAD. SECTORS WITH SNOWY. POSSIBLE FALLING OF STONES AT KM 2095 MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ACC QUILA QUINA (RN 40)
POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
acc. BEAUTIFUL LAKE (RN 40)
POOLED AND CLAY SECTORS
TCP
ACC. CAMPING CATRITRE (RN 40)
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
EMP. RP 43 (CAEPE MALAL) – AQUIHUECO – CAJÓN DEL CURI LEUVú
POOLED SECTORS.
TCP
CHOS MALAL – THE MENUCOS – THE SPRING
T
THE SPRING – THE PLAIN – ANDACOLLO
T
ANDACOLLO – CAYANTA – BELLA VISTA – THE SHEEP
T
THE SHEEP – VARVARCO – Aº AILINCO
UNTIL ATREHUCO SECTORS POCEADOS AND BARRO. VARVARCO – AºAILINCO IMTRANSITABLE
TCP
EMP. RN 40 (10 KM FROM ZAPALA) – EMP. RP 24
SECTORS WITH ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
EMP. RP 24 – RAHUE (EMP. RP 23)
SECTORS WITH ICE, STRONG GUSTS OF WIND. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
RAHUE (EMP. RP 23) – LAGO QUILLéN – LAGO HUI HUI
SECTORS WITH ICE. CARRYING CHAINS. STRAY ANIMALS.
TCP
SAN MARTIN DE LOS ANDES – PASS HUA HUM
SNOW AND ICE ON ROADWAY. POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ACC. BANDURRIAS (RP 48)
SNOW AND ICE ON ROADWAY. POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ACC. CHACHIN – LAKE QUEEN (RP 48)
SNOW AND ICE ON ROADWAY. POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
PASO HUA HUM
SNOW AND ICE ON ROADWAY. POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. . STEP INT. HUA HUM ENABLED.
TCP
EMP. RN 237 – EMP. RN 234
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
EMP. RP 7 – EMP. RP 8
EQUIPMENT OPERATING
TCP
EMP. RN 40 – EMP. RP 62 (COLOHUINCUL)
SNOW ON THE ROAD. POOLED SECTORS AND MUD. DETERIORATED COLLUNCO BRIDGE. MANDATORY USE OF CHAINS.
TCP
EMP. PR 23 – LANÍN PN COVER
ICE AND SNOW ON THE ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
HOME PN LANÍN – PASS MAMUIL MALAL (LTE WITH CHILE)
SNOW ON THE ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
PASS MAMUIL MALAL (EXTROMEN)
ICE AND SNOW ON ROADWAY. EQUIPMENT OPERATING. MANDATORY USE OF CHAINS. ENABLED INTERNATIONAL PASS.
TCP
JUNÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – PTE CHIMEHUÍN RIVER – LAKE PAIMúN
SNOW AND ICE ON THE ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
SAN MARTÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – LAKE LOLOG AND CARRUHUé – LAHUENCó EPULAFQUEN – CARRIRRIñE PASS
SECTORS WITH SNOW AND ICE. MANDATORY USE OF CHAINS. COLO HUINCUL – THE HOT SPRINGS. IMTRANSITABLE CARIRRIñE INTERNATIONAL PASS.
TCP
EMP. RN 40 – MELIQUINA RIVER PTE – FILO HUA HUM RIVER PTE – CÓRDOBA PASS – CONFLUENCIA (EMP. RN 237)
SNOW ON THE ROAD. MANDATORY USE OF CHAINS. CORDOBA PASS – CONFLUENCIA: DETERIORATED ROAD, EXTREME CAUTION.
TCP
EMP. RP 63 – CALEUFú – LAKE FILO HUA HUM
SNOW ON ROAD. MANDATORY USE OF CHAINS. POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
CONFLUENCE – VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO
SNOW AND ICE ON THE ROAD. OBLIGATORY CARRYING OF CHAINS. POOLED SECTORS AND MUD. VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO: WORK IN PROGRESS. CARRY CHAINS.
TCP
EMP. RN 40 – BAYO HILL
SNOW AND ICE ON ROADWAY. POOLED SECTORS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
EMP. RN 40 (6 KM FROM VILLA LA ANGOSTURA) – CARDENAL SAMORÉ PASS
WET ROAD, SECTORS WITH SNOWY. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
PASS CARDENAL SAMOré
WET ROAD, SECTORS WITH SNOW AND ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STEP ENABLED
TCP
LA RINCONADA (EMP. RN 40) – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 237)
ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
EMP. RN 22 (ARROYITO) – STONE OF THE EAGLE
WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
STONE OF THE EAGLE – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 234)
SECTORS WITH SNOW AND ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
PTE COLLÓN CURA (EMP. RN 234) – CONFLUENCE (EMP. RP 63 AND 65)
SECTORS WITH SNOW AND ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
CONFLUENCE – EMP. RN 40
SECTORS WITH SNOW AND ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
LAS LAJAS (EMP. RN 40) – EMP. RP 21
SECTORS WITH ICE.
TCP
EMP. RP 21 – EMP. RP 23 (A 500M CUSTOMS AX PINE)
ICE AND SNOW. EQUIPMENT OPERATING, FALLING STONES.
TCP
EMP. RP 23 – AX PINE PASS
ACCUMULATION OF ICE AND SNOW. EQUIPMENT OPERATING.
I
STEP PINE AX
ACCUMULATION OF ICE AND SNOW. EQUIPMENT OPERATING. AX PINE STEP DISABLED. 11 a.m. NEW REPORT.
I