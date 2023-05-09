State of Neuquén routes today, Tuesday, May 9, 2023

9
Ruta
Section Status
Transit
LARGE GATE – CHIHUIDOS – EMP RP 7
EQUIPMENT OPERATING. HEAVY TRAFFIC.
TCP
CHOS MALAL – TRICAO MALAL – HUINGANCO FIELD
POCKED AND SAW SECTORS.
TCP
EMP. RN 40 – MARIANO MORENO – EMP. RP 16
ROAD WITH DEFORMATIONS.
TCP
EL HUECU – MALLÍN LARGO – NAUNAUCO – EMP. RN 40
T
EMP. RP 7 (WATER POINT) – RINCÓN DE LOS SAUCES
SCHEDULED TRAFFIC INTERRUPTION FROM 3 TO 5 PM PER WORK. ROAD EQUIPMENT AND PERSONNEL OPERATING IN THE REPAVEMENT WORK. INTERMITTENT CUTS AND DIVERSIONS. SECTORS WITH POTHOLES.
TCP
OCTAVIO PICO – CATRIEL CRUISE
MUD ON ROAD. HEAVY TRAFFIC. acc. A PATA MORA A ACC. OCTAVIO PICO. SECTORS WITH SAWS.
TCP
CATRIEL CRUISE – RINCON DE LOS SAUCES
HEAVY TRAFFIC.
TCP
CORNER OF LOS SAUCES – PUESTO HERNÁNDEZ – EMP. RN 40
POOLED SECTORS AND MUD. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
CHOS MALAL – THE CHOLAR
POOLED SECTORS.
TCP
EL CHOLAR – PICHACHEN
NORMAL. CHACAICO – PICHACHEN: INTERNATIONAL PASSING ENABLED
T
NEUQUÉN – CENTENARY – EMP RP 51
PROGRAMMED TRAFFIC INTERRUPTION FROM 8 AM TO 7 PM FOR ASSEMBLY OF PEDESTRIAN WALKWAY
I
LTE C/RÍO NEGRO – EL CRUCE (EMP RP 8)
HEAVY TRAFFIC.
TCP
EMP RP 8 (EL CRUCE) – AÑELO (EMP. RP 17)
CAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENTS IN SECTORS.
TCP
AñELO (EMP. RP 17) – EMP. RP 5
PRESENCE OF EQUIPMENT AND PERSONNEL WORKING ON EMBANKMENT REMEDIATION AND SHOULDER STABILIZATION TASKS
TCP
EMP. RP 5 – LOS RANQUILES – EMP. RN 40
SECTORS WITH MUD ON THE ROAD AND CROSS SECTIONS. POOLED SECTORS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
EMP. RP 51 – EMP. RP 7
HEAVY TRAFFIC.
TCP
EMP. RP 7 (THE CROSSING) – CATRIEL CRUISE
SECTORS WITH SAW. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
THE CRUISES – MOQUEHUE (EMP. RP 13)
POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. CARRYING CHAINS.
TCP
MOQUEHUE – ÑORQUINCO
POOLED SECTORS AND MUD. CARRYING CHAINS.
TCP
ÑORQUINCO – EMP. RP 23
POOLED SECTORS AND MUD. CARRYING CHAINS.
TCP
ZAPALA – FIRST PINES
SECTORS WITH POTHOLES.
TCP
FIRST PINES – LITRÁN
POOLED SECTORS. EQUIPMENT OPERATING. IT IS RECOMMENDED NOT TO TRANSIT AT NIGHT.
TCP
LITRÁN – ANGOSTURA – GENDARMERIE – BATEA MAHUIDA
LOW ADHESION DUE TO ICE. CARRYING CHAINS.
TCP
ANGOSTURA / GENDARMERIE – ICALMA PASS
LOW ADHESION DUE TO ICE. CARRYING CHAINS.
TCP
ICALMA STEP
LOW ADHESION DUE TO ICE. CARRYING CHAINS. STEP ENABLED.
TCP
ZAPALA (EMP. RN 22) – COVUNCO DOWNTOWN
WET ASPHALT TAPE. ROADWAY WITH DEFORMATIONS.
TCP
COVUNCO CENTER – EMP RN 40 (ACC. BAJADA DEL AGRIO)
EQUIPMENT OPERATING, PARTIAL RIPPED.
TCP
THREE STONES – PASS OF THE INDIANS RAFT
POCKED SECTORS.LOOSE GRAVEL
TCP
EMP. RP 8 – YEAR
SECTORS WITH SAWS. HEAVY TRAFFIC. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
YEAR – PLAZA HUINCUL
PRECAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENT ON THE ROAD IN SECTORS
TCP
PLAZA HUINCUL – PICÚN LEUFú (EMP. RN 237)
SECTORS WITH POTHOLES.
TCP
EMP. RP 23 – RUCA CHOROI
POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. CARRYING CHAINS.
TCP
EMP.RN 40 – CERRO CHAPELCO
WORK IN PROGRESS. EQUIPMENT OPERATING IN CALZADA WIDENING
TCP
PICÚN LEUFú – LIMAY CENTRO – PASO AGUERRE – EMP. RN 40
SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
EMP. RN 40 (AGUADA DEL OVERO) – SOUTH CHACAICO – EMP. RP 46 (SPINAZO DEL ZORRO)
SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
EMP. RN 242 – HUARENCHENQUE – LONCOPUé
WET ASPHALT TAPE. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
LONCOPUé – EL HUECU
WET ASPHALT TAPE. POOLED SECTORS. EQUIPMENT OPERATING. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
EL HUECU – MANDOLEGUE – EL CHOLAR
WET ASPHALT TAPE. POOLED SECTORS. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
NEUQUEN – ARROYITO
T
ARROYITO – PLAZA HUINCUL – CUTRAL-Có
T
CUTRAL-Có – ZAPALA
T
JUNÍN DE LOS ANDES – MALLEO
POSSIBLE FORMATION OF ICE IN SECTORS WITH SHADE
TCP
MALLEO – PILO LIL
POSSIBLE FORMATION OF ICE IN SECTORS WITH SHADE
TCP
PILO LIL – RAHUE (EMP. RP 46)
POOLED SECTORS AND MUD. CROSS SECTIONS. CLASSES. EQUIPMENT OPERATING. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
RAHUE (EMP. RP 46) – ALUMINATED
SECTORS WITH POTHOLES AND MUD. CARRYING CHAINS.
TCP
ALUMINé – LITRÁN (EMP. RP 13)
SECTORS WITH ICE. POOLED SECTORS AND MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE. CARRYING CHAINS.
TCP
EMP. RP 13 (LITRÁN) – AXED PINE
POOLED SECTORS AND MUD. EQUIPMENT OPERATING. CARRYING CHAINS. IT IS RECOMMENDED NOT TO TRANSIT AT NIGHT.
TCP
EMP. RN 40 (CALCATRE) – LAS COLORADAS – FORTIN 1º DE MAYO (EMP. RP 46)
POOLED SECTORS.
TCP
LONCOPUé – RISCOS BAYOS – HUALCUPéN
SECTORS WITH ICE. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
HUALCUPEN – CAJÓN CHICO – CAVIAHUE
SECTORS WITH ICE. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
CAVIAHUE – COPAHUE
SECTORS WITH ICE. ICE ON BEMS. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
EMP. RP 33 – HUNCAL – RANQUILóN – EMP. RP 4
POOLED SECTORS.
TCP
LONCOPUé – HUNCAL (EMP. RP 10)
POCKED SECTORS, WITH BARROY SERRUCHO.
TCP
EMP. RN 40 – QUINTUCO – EMP. RP 10
POOLED SECTORS.
TCP
EMP. RP 2 – WAYLE
NO WINTER MAINTENANCE
I
WAYLE – LAGUNA TRóMEN – EMP. RP 53
NO WINTER MAINTENANCE
I
ANDACOLLO – THE MICHES
T
ANDACOLLO – HUINGANCO
POOLED SECTORS.
TCP
CHOS MALAL – BARRANCAS
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
LAS LAJAS (EMP. RN 242) – CHOS MALAL
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
ZAPALA – LAS LAJAS (EMP. RN 242)
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
ZAPALA – LA RINCONADA (EMP. RN 234)
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
LA RINCONADA – JUNÍN DE LOS ANDES – SAN MARTIN DE LOS ANDES
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
SAN MARTIN DE LOS ANDES – ACC. CHAPELCO
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
ACC. CHAPELCO – LAGO VILLARINO
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
LAKE VILLARINO – EMP. RN 231 – VILLA LA ANGOSTURA
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
VILLA LA ANGOSTURA – EMP. RN 237
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
EMP. RN 237 – PTE RíO LIMAY (LTE C/RíO NEGRO)
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
ACC QUILA QUINA (RN 40)
POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
acc. BEAUTIFUL LAKE (RN 40)
POOLED AND CLAY SECTORS
TCP
ACC. CAMPING CATRITRE (RN 40)
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
EMP. RP 43 (CAEPE MALAL) – AQUIHUECO – CAJÓN DEL CURI LEUVú
POOLED SECTORS.
TCP
CHOS MALAL – THE MENUCOS – THE SPRING
T
THE SPRING – THE PLAIN – ANDACOLLO
T
ANDACOLLO – CAYANTA – BELLA VISTA – THE SHEEP
T
THE SHEEP – VARVARCO – Aº AILINCO
POWDERED SECTORS. VARVARCO – AºAILINCO INTRANSITABLE
TCP
EMP. RN 40 (10 KM FROM ZAPALA) – EMP. RP 24
SECTORS WITH POTHOLES. LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
EMP. RP 24 – RAHUE (EMP. RP 23)
POOLED SECTORS.
TCP
RAHUE (EMP. RP 23) – LAGO QUILLéN – LAGO HUI HUI
POOLED SECTORS.
TCP
SAN MARTIN DE LOS ANDES – PASS HUA HUM
POOLED SECTORS.
TCP
ACC. BANDURRIAS (RP 48)
POOLED SECTORS.
TCP
ACC. CHACHIN – LAKE QUEEN (RP 48)
POOLED SECTORS.
TCP
PASO HUA HUM
POOLED SECTORS. EQUIPMENT OPERATING. STEP INT. HUA HUM ENABLED FROM 9 TO 8 PM.
TCP
EMP. RN 237 – EMP. RN 234
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
EMP. RP 7 – EMP. RP 8
EQUIPMENT OPERATING
TCP
EMP. RN 40 – EMP. RP 62 (COLOHUINCUL)
POOLED SECTORS.
TCP
EMP. PR 23 – LANÍN PN COVER
POSSIBLE FORMATION OF ICE IN SHADED SECTORS
TCP
HOME PN LANÍN – PASS MAMUIL MALAL (LTE WITH CHILE)
POSSIBLE FORMATION OF ICE IN SHADED SECTORS
TCP
PASS MAMUIL MALAL (EXTROMEN)
POCKED AND SAW SECTORS. PASS MAMUIL MALAL ENABLED FROM 9 AM TO 6 PM.
TCP
JUNÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – PTE CHIMEHUÍN RIVER – LAKE PAIMúN
SECTORS PUCED, MUD AND SERRUCHO. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
SAN MARTÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – LAKE LOLOG AND CARRUHUé – LAHUENCó EPULAFQUEN – CARRIRRIñE PASS
POOLED SECTORS AND MUD. COLO HUINCUL – CARIRRIñE IMTRANSITABLE INTERNATIONAL PASS.
TCP
EMP. RN 40 – MELIQUINA RIVER PTE – FILO HUA HUM RIVER PTE – CÓRDOBA PASS – CONFLUENCIA (EMP. RN 237)
POCKED AND SAW SECTORS. CORDOBA PASS – CONFLUENCE: DETERIORATED ROAD.
TCP
EMP. RP 63 – CALEUFú – LAGO FILO HUA HUM
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
CONFLUENCE – VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO
POOLED SECTORS AND MUD. VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO: WORK IN PROGRESS.
TCP
EMP. RN 40 – BAYO HILL
SECTORS POOLED AND WITH MUD.
TCP
EMP. RN 40 (6 KM FROM VILLA LA ANGOSTURA) – CARDENAL SAMORÉ PASS
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
PASS CARDENAL SAMOré
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STEP ENABLED.
TCP
LA RINCONADA (EMP. RN 40) – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 237)
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
EMP. RN 22 (ARROYITO) – STONE OF THE EAGLE
MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
STONE OF THE EAGLE – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 234)
MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
PTE COLLÓN CURA (EMP. RN 234) – CONFLUENCE (EMP. RP 63 AND 65)
STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
CONFLUENCE – EMP. RN 40
STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
LAS LAJAS (EMP. RN 40) – EMP. RP 21
SECTORS WITH ICE. CARRYING CHAINS.
TCP
EMP. RP 21 – EMP. RP 23 (A 500M CUSTOMS AX PINE)
FALL OF STONES. SECTORS WITH ICE. CARRYING CHAINS.
TCP
EMP. RP 23 – AX PINE PASS
TCP
STEP PINE AX
SECTORS WITH ICE. ENABLED INTERNATIONAL PASS.
TCP
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