The maintenance where the operation of the infrastructure will be optimized will be carried out between the hours of 6:00 am and 3:00 pm and the neighborhoods that will not have the precious liquid will be the following.

La Lucha, Manzanares, Martinete, Pando, Pastrana, Privilegio, San Pablo, Urbanization October 20, Canarias Residential Complex, El Carmen, Las Malvinas, La Lucha, – April 19, Alembic, Bavaria, Bavaria Reserved, Bellavista, Bolívar, Boston, Downtown, Historic Center, Costa Verde El Mayor, El Prado, El Pueblito, El Territorial, La Esperanza, La Tannería, Los Angeles, Los Troncos, Minuto de Dios, Obrero, Taminaca 1 and 2, Tierra Baja, June 13 , Urbanization El Refugio, Villa del Rosario, Nuevo Jardín, Pepe Hurtado, Perehuétano, Santa Catalina, Santa Catalina 2000, Santa Helena, Bavaria Country Urbanization, El Río Urbanization, Las Delicias Urbanization, Los Cerros Urbanization.

Like the Pradera Urbanization, Santa Elena Urbanization, Santa Rita Urbanization, Silvia Rosa Urbanization, El Cisne, La Rosalía, Rodrigo Ahumada, Tres Puentes, Villa Campo, Villa Italia, Villa Mercedes, Villa Toledo, Yucal 1 and 2, Acacias, Cantilito I, II, III, IV, Once de November, Garagoa Urbanization. Av. Libertador – P. Mamatoco, Bolivarian, Los Trupillos, Alejandrina Urbanization, Boulevard del Rio Urbanization, Villa ElyVilla Sara, Market Zone, Alfonso López, Almendro, Betania, César Mendoza, July 20, Barrio Obrero, Nacho Vives, El Pradito and El Recreo.

In addition, Ensenada Juan XXIII 1 and 2, Ensenada, Olaya, Los Almendros, Manguitos, Miraflores, Olaya Herrera, Pescaíto, San Fernando, San Jorge, San Martín, Guido Urbanization, Habitat Urbanization, Pérez Dávila Urbanization, Riascos Urbanization, Veracruz Urbanization, Altos de Santa Rita, El Olivo, August 7, Los Alcázares, Alto Jardín, Andrea Doria, AV. Del Río (III Stage) Av. Libertador, Caribe InnEl Cundí, El Recreo, Elvira María, Jardín, Libertador Los Cocos, Public Market, Las Delicias Urbanization, Porvenir, Postobón, Recreo, Salamanca, San Francisco, Urb. Benjamín Álzate, Reposo Urbanization, San Carlos Urbanization, December 17 , December 8, February 8, November 11.

The sectors of Altos de Santa Rita, Altos Delicias, Altos Villa Concha, Balcones del Libertador, Bastidas, Belén, Cardonales, Chimila 1 and 2, Divine Child, El Pantano, Esmeralda, Florida, Galán, Galicia, La Estrella, La Unión, Las Vegas, Los Fundadores, Luis R. Calvo, Miguel