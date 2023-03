After the men’s race, the women’s Raw Air Tour will also start on the Holmenkollen above Oslo on Saturday. After the qualification, the Slovenian Ema Klinec is the leader in the competition.

The jumping can be seen live on ORF Sport + and in the live stream.

Status in the first round: 1. Maren Lundby NOR 133,0 129,6 2. Jenny Rautionaho FIN 122,0 113,4 3. Nika Prevc SLO 119,0 112,0 4. Pauline Hessler GER 115,5 105,0 5. Julia Kykkänen FIN 115,0 104,0 6. Nora Midtsundstad NOR 119,5 103,7 7. Luisa Gorlich GER 112,5 100,5 8. Lara Malsiner ITA 114,0 100,2 9. Jacqueline Seifriedsberger AUT 113,5 100,1 10. Julia Muehlbacher AUT 113,0 99,3 11. Juliane Seyfarth GER 112,0 93,3 12. Hannah Wiegele AUT 112,5 93,2 13. Julia Clair FROM 109,5 90,9 14. Ringo Miyajima JPN 111,0 89,9 15. Jessica Malsiner ITA 108,5 89,4 16. Every Komar SLO 108,5 88,2 17. Natalie Eilers CAN 104,0 84,1 18. Sina Arnett SUI 103,0 82,7 19. Kurumi Ichinohe JPN 101,5 71,8 20. Klara Ulrichova Jun 95,0 68,9 21. Emely Torazza SUI 96,0 62,7 22. Maja Vtic SLO 93,5 59,3 23. Ingvild Midtskogen NOR 91,5 56,4 Other starting order: 24. Anna Rupprecht GER 25. Yuka Seto JPN 26. Josephine Pagnier FROM 27. Alexandria Loutitt CAN 28. Marita Kramer AUT 29. Thea Minyan Björseth NOR 30. Nozomi Maruyama JPN 31. Abigail Strate CAN 32. Yuki Ito JPN 33. Nika Kriznar SLO 34. Silje Opseth NOR 35. Chiara Kreuzer AUT 36. Selina Friday GER 37. Ema Klinec SLO 38. Anna Odine Ström NOR 39. Catherine Althaus GER 40. Eva Pinkelnig AUT

More to that in Ski Jumping World Cup