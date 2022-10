PAVIA

Start with a smile in female D for Volley 2001 Garlasco, Rivanazzano, Oltrevolley Caputo Stradella and Tempocasa Binasco.

Women’s Serie D. Girone C (1st day): Universe In Volley Tempocasa Pavia-Duec Branchi and Benedetti Credera 0-3 (20-25, 13-25, 17-25), Volley 2001 Garlasco-Volley Segrate 78 3-0 (25-21, 25-19 , 25-19), Tomolpack Marudo Sgeam-Segi Spino 3-0 (27-25, 25-23, 25-18), Rivanazzano Volley Club-Cava & Sesto Cremona 3-1 (19-25, 25-22, 25-17 , 25-20), Deltainfor Blu Volley Fombio-Volley 2000 Lodi 3-0 (25-15, 25-12, 25-19), Oltrevolley Caputo Costruzioni Stradella-Volley Riozzo 3-1 (23-25, 25-21, 25-14, 25-16). Rest Tecnosoft Casteggio. Classification: Deltainfor Blu Volley Fombio, Duec Branchi and Benedetti Credera, Volley 2001 Garlasco, Tomolpack Marudo Sgeam, Oltrevolley Caputo Costruzioni Stradella, Rivanazzano Volley Club 3 points; Cava & Sesto Cremona, Volley Riozzo, Segi Spino, Volley Segrate 78, Universe In Volley Tempocasa Pavia, Volley 2000 Lodi 0. (Tecnosoft Casteggio one game less).

Girone D (1st day): Ramcube Audax Corsico-Tempocasa Binasco 1-3 (20-25, 25-22, 17-25, 16-25), Cem Torricelli Milan-Oratorio San Gaetano Abbiategrasso 3-1 (25-19, 25- 21, 19-25, 25-19), Wmd Basiglio Volley-Futura Volley Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-17, 25-17, 25-14), Arcus Cusago-Vams Milano 0-3 (22-25, 19-25, 16-25), Climology Novate Milanese-Mortara Virtus Volley 3-1 (17-25, 25-18, 25-16, 25-23). Classification: Vams Milan, Wmd Basiglio Volley, Cem Torricelli Milan, Tempocasa Binasco, Climology Novate Milanese 3 points; Mortara Virtus Volley, Ramcube Audax Corsico, Oratorio San Gaetano Abbiategrasso, Futura Volley Giovani Busto Arsizio, Arcus Milan 0. Coop Novate, Milan Team Volley E.Tec, Florens Vigevano one game less).

In D male, dry knockouts for Garlasco and Universo In Volley.

Men’s Series D. Group C (1st day): Volley Magenta-Gonzaga Milano 3-1 (25-13, 23-25, 25-14, 25-13), Volley 2001 Garlasco-Diamante Group Bresso 0-3 (14-25, 15-25, 16-25), Universe In Volley Tempocasa Pavia-Vero Volley Milano 0-3 (20-25, 6-25, 20-25), City of Opera-Odb 82 Paderno Dugnano 3-0 (25-19, 26-24 , 25-18). Gifra Vigevano-Direl Ardor Bollate 27/10. Classification: Diamante Group Bresso, Vero Volley Milano, CittĂ di Opera, Volley Magenta 3; Odb 82 Paderno Dugnano, Universe In Volley Tempocasa Pavia, Gonzaga Milano 0 (Gifra Vigevano and Direl Ardor Bollate, Crazy Volley Rozzano, Pro Volley Abbiategrasso one match less). –

