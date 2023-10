Serie A2 Old Wild West 2023/24 – Matchday 3 results

SERIE A2 OLD WILD WEST GROUP GREEN 2023/24 – Results of 3rd day

Mascio Treviglio Group-Real Sebastiani Rieti 89-88

Ferraroni Juvi Cremona-Luiss Roma 101-77

Moncada Energy Agrigento-Reale Mutua Torino 70-77

Benacquista Assicurazioni Latina-Acqua S.Bernardo Cantù 70-81

Wegreenit Urania Milan-Trapani Shark 81-91

Elachem Vigevano 1955-Novipiù Monferrato Basket 78-77

Classification:

Trapani Shark 6 3-0

Group Mascio Treviglio 4 2-1

Ferraroni Juvi Cremona 4 2-1

Real Sebastiani Rieti 4 2-1

Acqua S.Bernardo Cantù 4 2-1

Reale Mutua Torino 4 2-1

Luiss Roma 4 2-1

Moncada Energy Agrigento 2 1-2

Elachem Vigevano 1955 2 1-2

Wegreenit Urania Milan 2 1-2

Novipiù Monferrato Basket 0 0-3

Benacquista Assicurazioni Latina 0 0-3

NOTE – Points, victories and defeats are indicated next to each team

Next round (4th day):

10/14/2023 8.30pm Novipiù Monferrato Basket-Moncada Energy Agrigento

15/10/2023 18:00 Elachem Vigevano 1955-Wegreenit Urania Milan

15/10/2023 18:00 Reale Mutua Torino-Gruppo Mascio Treviglio

15/10/2023 18:30 Real Sebastiani Rieti-Benacquista Assicurazioni Latina

15/10/2023 19:00 Trapani Shark-Ferraroni Juvi Cremona

10/16/2023 8.30pm Acqua S.Bernardo Cantù-Luiss Rome

All races live streaming for season ticket holders on LNP PASS

SERIES A2 OLD WILD WEST RED GROUP 2023/24 – 3rd matchday results

UEB Gesteco Cividale-Umana Chiusi 82-58

Sella Cento-UCC Assigeco Piacenza 74-86

Tezenis Verona-Apu Old Wild West Udine 77-69

Agribertocchi Orzinuovi-RivieraBanca Basket Rimini 74-70

Basketball Trieste-Nardò Basket 96-82

Flats Service Fortitudo Bologna-Unieuro Forlì 73-63

Classification:

Flats Service Fortitudo Bologna 6 3-0

Basketball Trieste 6 3-0

Tezenis Verona 4 2-1

Apu Old Wild West Udine 4 2-1

Unieuro Forlì 4 2-1

UEB Gesteco Cividale 4 2-1

UCC Assigeco Piacenza 4 2-1

Agribertocchi Orzinuovi 2 1-2

Sella Cento 2 1-2

RivieraBanca Basket Rimini 0 0-3

Nardò Basketball 0 0-3

Human Closed 0 0-3

NOTE – Points, victories and defeats are indicated next to each team

Next round (4th day):

15/10/2023 18:00 UCC Assigeco Piacenza-UEB Gesteco Cividale

15/10/2023 18:00 Apu Old Wild West Udine-Umana Chiusi

15/10/2023 18:00 Sella Cento-Pallacanestro Trieste

15/10/2023 18:00 RivieraBanca Basket Rimini-Tezenis Verona

10/15/2023 8.30pm HDL Nardò Basket-Flats Service Fortitudo Bologna

10/15/2023 8.45pm Unieuro Forlì-Agribertocchi Orzinuovi

All races live streaming for season ticket holders on LNP PASS

