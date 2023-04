Soccer Bundesliga: The remaining program of all 18 clubs

Status: 04/22/2023 8:43 p.m

Who meets whom in the Bundesliga in the final stretch of the 2022/23 season? An overview of the rest of the program for all 18 clubs.

1st place: Borussia Dortmund, 60 points

Matchday 30: VfL Bochum (A)

Matchday 31: VfL Wolfsburg (H)

Matchday 32: Borussia Mönchengladbach (H)

33rd matchday: FC Augsburg (A)

34th matchday: 1. FSV Mainz 05 (H)

2nd place: Bayern Munich, 59 points

30th matchday: Hertha BSC (H)

Matchday 31: Werder Bremen (A)

Matchday 32: FC Schalke 04 (H)

Matchday 33: RB Leipzig (H)

34th matchday: 1. FC Cologne (A)

3rd place: 1. FC Union Berlin, 52 points

Matchday 29: Borussia Mönchengladbach (A)

Matchday 30: Bayer Leverkusen (H)

Matchday 31: FC Augsburg (A)

Matchday 32: SC Freiburg (H)

Matchday 33: TSG Hoffenheim (A)

Matchday 34: Werder Bremen (H)

4th place: RB Leipzig, 51 points

Matchday 29: Bayer Leverkusen (A)

Matchday 30: TSG Hoffenheim (H)

Matchday 31: SC Freiburg (A)

Matchday 32: Werder Bremen (H)

Matchday 33: Bayern Munich (A)

Matchday 34: FC Schalke 04 (H)

5th place: SC Freiburg, 50 points

Matchday 29: FC Schalke 04 (H)

30th matchday: 1. FC Cologne (A)

Matchday 31: RB Leipzig (H)

Matchday 32: 1. FC Union Berlin (A)

Matchday 33: VfL Wolfsburg (H)

Matchday 34: Eintracht Frankfurt (A)

6th place: 1. FSV Mainz 05, 45 points

Matchday 30: VfL Wolfsburg (A)

Matchday 31: FC Schalke (H)

Matchday 32: Eintracht Frankfurt (A)

Matchday 33: VfB Stuttgart (H)

Matchday 34: Borussia Dortmund (A)

7th place: Bayer Leverkusen, 44 points

Matchday 29: RB Leipzig (H)

30th matchday: 1. FC Union Berlin (A)

31st matchday: 1. FC Cologne (H)

Matchday 32: VfB Stuttgart (A)

Matchday 33: Borussia Mönchengladbach (H)

Matchday 34: VfL Bochum (A)

8th place: VfL Wolfsburg, 43 points

30th matchday: 1. FSV Mainz 05 (H)

Matchday 31: Borussia Dortmund (A)

Matchday 32: TSG Hoffenheim (H)

33rd matchday: SC Freiburg (A)

34th matchday: Hertha BSC (H)

9th place: Eintracht Frankfurt, 42 points

30th matchday: FC Augsburg (H)

Matchday 31: TSG Hoffenheim (A)

Matchday 32: 1. FSV Mainz 05 (H)

Matchday 33: FC Schalke 04 (A)

Matchday 34: SC Freiburg (H)

Platz 10: Borussia Moenchengladbach, 36 points

Matchday 29: 1. FC Union Berlin (H)

Matchday 30: VfB Stuttgart (A)

Matchday 31: VfL Bochum (H)

Matchday 32: Borussia Dortmund (A)

Matchday 33: Bayer Leverkusen (A)

34th matchday: FC Augsburg (H)

11th place: 1. FC Köln, 35 points

30th matchday: SC Freiburg (H)

Matchday 31: Bayer Leverkusen (A)

Matchday 32: Hertha BSC (H)

Matchday 33: Werder Bremen (A)

Matchday 34: Bayern Munich (H)

12th place: Werder Bremen, 35 points

Matchday 30: FC Schalke 04 (A)

Matchday 31: Bayern Munich (H)

Matchday 32: RB Leipzig (A)

33rd matchday: 1. FC Cologne (H)

Matchday 34: 1. FC Union Berlin (A)

13th place: FC Augsburg, 30 points

Matchday 30: Eintracht Frankfurt (A)

Matchday 31: 1. FC Union Berlin (H)

Matchday 32: VfL Bochum (A)

Matchday 33: Borussia Dortmund (H)

Matchday 34: Borussia Mönchengladbach (A)

14th place: TSG Hoffenheim, 29 points

Matchday 30: RB Leipzig (A)

Matchday 31: Eintracht Frankfurt (H)

Matchday 32: VfL Wolfsburg (A)

Matchday 33: 1. FC Union Berlin (H)

Matchday 34: VfB Stuttgart (A)

15th place: VfL Bochum, 27 points

Matchday 30: Borussia Dortmund (H)

Matchday 31: Borussia Mönchengladbach (A)

32nd matchday: FC Augsburg (H)

Matchday 33: Hertha BSC (A)

Matchday 34: Bayer Leverkusen (H)

16th place: VfB Stuttgart, 25 points

Matchday 30: Borussia Mönchengladbach (H)

Matchday 31: Hertha BSC (A)

Matchday 32: Bayer Leverkusen (H)

Matchday 33: 1. FSV Mainz 05 (A)

Matchday 34: TSG Hoffenheim (H)

17th place: FC Schalke 04, 24 points

Matchday 29: SC Freiburg (A)

Matchday 30: Werder Bremen (H)

Matchday 31: 1. FSV Mainz 05 (A)

Matchday 32: Bayern Munich (A)

Matchday 33: Eintracht Frankfurt (H)

Matchday 34: RB Leipzig (A)

18th place: Hertha BSC, 22 points

Matchday 30: Bayern Munich (A)

Matchday 31: VfB Stuttgart (H)

32nd matchday: 1. FC Cologne (A)

Matchday 33: VfL Bochum (H)

Matchday 34: VfL Wolfsburg (A)