Trnava – Auda 4:1, Czech footballers Daniel and Pekhart helped their teams win and advance with a goal

Tobol Kostanaj (Kaz.) – Basel 1:2 (1:2), first match: 3:1, Kostanaj advanced Santa Coloma (And.) – Nikšič (Č. Hora) 3:0 after extra time. (2:0, 1:0), first match: 0:2, advanced Santa ColomaPjunik Yerevan (Arm.) – Kalmar (Sweden) 2:1 (0:0), first match: 2:1, advanced PjunikTrnava – Auda (Lat.) 4:1 (3:0), first match: 1:1, advanced TrnavaDinamo Tbilisi – Hamrun (Malta) 0:1 (0:1), first match: 1:2, advanced HamrunUrart (Arm. ) – Konstanta (Romania) 2:3 (1:0), first match: 2:3, promoted KonstantaPanevežys (Lit.) – Beer Ševa 1:1 (0:0), first match: 0:1, promoted Beer ŠevaSabah (Azerbaijan) – RFS (Lit.) 2:1 (0:0), first match: 2:0, advanced SabahKauno Žalgiris (Lit.) – Lech Poznan 1:2 (0:1), first match: 1 :3, advanced LechAktobe (Kaz.) – Kutaisi (Georgia) 1:2 (1:0), first match: 4:1, advanced AktobeKuopio – Derry City 3:3 (2:1), first match: 1: 2, promoted DerryŠtětín – Linfield (Northern Ireland) 3:2 (0:1), first match: 5:2, promoted ŠtětínZalaegerszég (Hungary) – Osijek 1:2 (0:1), first match: 0: 1, advanced OsijekNěftči Baku – Željezničar Sarajevo 2:0 (1:0), first match: 2:2, advanced NěftčiRosenborg Trondheim – Crusaders (Sev. Ir.) 3:2 after extra time. (1:1, 1:1), first match: 1:1, advance RosenborgSepsi (Romania) – CSKA Sofia 4:0 (1:0), first match: 2:0, advance SepsiPetrocub Hincesti (Moldova) – Maccabi Tel Aviv 0:2 (0:0), first match: 0:3, advanced MaccabiRiga – Kecskemét 3:1 after extra time. (2:1, 0:1), first match: 1:2, advanced RigaDila Gori (Georgia) – Poltava 3:1 (1:0), first match: 1:2, advanced GoriOmonia Nicosia – Gabala (Azerbaijan ) 4:1 (3:0), first match: 3:2, advanced OmoniaLevski Sofia – Škupi (Mak.) 1:0 (0:0), first match: 2:0, advanced LevskiBeitar Jerusalem – PAOK Thessaloniki 1: 4 (1:2), first match: 0:0, progressed PAOKNiederkorn (Luc.) – Midtjylland 2:1 after extra time. (2:0, 1:0), first match: 0:2, advanced MidtjyllandTirana – Besiktas Istanbul 0:2 (0:0), first match: 1:3, advanced BesiktasŽilina – Gent 2:5 (0:1) , first match: 1:5, advanced GentDemirspor – Cluj 2:1 (1:0), first match: 1:1, advanced DemirsporNovi Sad – APOEL Nicosia 1:2 (1:1), first match: 1:2, promoted APOELHammarby – Twente Enschede 1:1 after extra time. (1:0, 1:0), first match: 0:1, advanced TwenteAarhus – FC Bruges 1:0 (1:0), first match: 0:3, advanced BrugesRijeka (Croatia) – Dukagjini (Kos.) 6:1 (3:1), first match: 1:0, advanced RijekaAris Thessaloniki – Ararat-Armenia 1:0 (0:0), first match: 1:1, advanced ArisHibernian (Scot.) – Escaldes (And. ) 6:1 (3:0), first match: 1:2, advance HibernianFCSB (Romania) – CSKA 1948 Sofia 3:2 (1:0), first match: 1:0, advance FCSBLarne (Northern Ir. ) – Ballkani (Kos.) 1:4 (0:2), first match: 0:3, advanced BallkaniBorac Banja Luka (Bos.) – Austria Vienna 1:2 (0:0), first match: 0:1, advanced AustriaLucern – Djurgaarden 1:1 (1:1), first match: 2:1, advanced LucernDundalk (Ir.) – KÁ Akureyri (Isl.) 2:2 (1:1), first match: 1:3, advanced AkureyriShamrock (Ir.) – Ferencváros Budapest 0:2 (0:1), first match: 0:4, promoted FerencvárosLegia Warsaw – Ordabasy Šymkent (Kaz.) 3:2 (2:0), first match: 2:2, advanced LegiaMaribor – Differdange (Luc.) 4:3 after extra time (3:3, 1:2), first match: 1:1, advanced MariborHaverfordwest (Wal.) – B36 Tórshavn (Faroe Islands) 1:1 after extra time. (1:0, 0:0), first match: 1:2, advanced TórshavnDebrecín – Alaškert Yerevan 1:2 after extra time. (1:2, 0:1), on pen. 3:1, first match: 1:0, advanced DebrecenVitória Guimaraes – Celje 0:1 after extra time. (0:1, 0:0), on pen. 2:4, Celje advanced.

