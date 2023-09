You don’t win, but you argue: Ferrari

“There is no number one driverFerrari comes first”. For months, team principal Frederic Vasseur has been denying the existence of a strategy that favors Charles Leclerc over Carlos Sainz. But in Monza, in front of the usual triumph of Max Verstappen (ten consecutive victories for the world champion in charge) it was Sainz who held the red flag high with the Prancing Horse. Pole position and podium for the Spaniard and controversy against Charles Leclerc who finished fourth after a grand prix finale made up of overtaking and counter-overtaking to the limit.

“Leclerc without honour”

“With Charles it was a good and fair battle, we rode clean“, Sainz’s words. But the controversy over the team’s choices exploded anyway. A Sainz fan attacked the Monegasque on social media: “Do you know what Carlos has that Leclerc will never have? The honour. Congratulations Carlos, you closed many mouths today”. And the mother of the Spanish driver, Reyes Vazquez de Castro, gave a “like” (later deleted). Another user published the photo of Leclerc in the 2019 Monza triumph with the caption “honour” and the Monegasque put a “like”.

Sainz’s father: “At Ferrari they behave differently”

But the ‘dangerous’ challenge between the two Ferraristi in the closing laps of the Italian GP continues to cause discussion. The father of Carlos Sainz, former Spanish Rally champion, as reported by Hammer Time Magazine, did not hide the controversy over the treatment that the Reds reserved for his son. The charge of a Leclerc favored by Frederic Vasseur and from the Maranello team it has thus returned to resonate in the Formula 1 paddock “The situation is curious. In Ferrari – said Carlos Sainz senior – they behave differently depending on the moment. It’s always my son who asks if he can attack; and always Carlos is the one who has to understand why when he is behind he can’t overtake, while when that position falls to Leclerc the positions are not frozen. That’s okay, I’ll keep the result, third place. Seeing how the race ended, I preferred it all to happen without any order. My son finished on the podium. Deservedly”.