Event Bitcoin Halving Date Number of blocks at halving Block-Reward nach Halving Bitcoin Introduction

(January 3, 2009) 3 January 2009 0 (Genesis-Block) 50 neue Bitcoin (BTC) 1. Bitcoin Halving 28. November 2012 210.000 25 neue Bitcoin (BTC) 2. Bitcoin Halving July 9, 2016 420.000 12,5 neue Bitcoin (BTC) 3. Bitcoin halving 11. May 2020 630.000 6,25 neue Bitcoin (BTC) 4. Bitcoin Halving expected on April 5, 2024 840.000 3,125 neue Bitcoin (BTC) 5. Bitcoin Halving expected 2028 1.050.000 1,5625 neue Bitcoin (BTC) 6. Bitcoin Halving expected 2032 1.260.000 0,78125 neue Bitcoin (BTC) 7. Bitcoin Halving expected 2036 1.470.000 0,390625 neue Bitcoin (BTC) 8. Bitcoin Halving expected 2040 1.680.000 0,1953125 neue Bitcoin (BTC) 9. Bitcoin Halving probably 2044 1.890.000 0,09765625 neue Bitcoin (BTC) 10. Bitcoin Halving probably 2048 2.100.000 0,04882812 neue Bitcoin (BTC) 11. Bitcoin Halving probably 2052 2.310.000 0,02441406 neue Bitcoin (BTC) 12. Bitcoin Halving probably 2056 2.520.000 0,01220703 neue Bitcoin (BTC) 13. Bitcoin Halving probably 2060 2.730.000 0,00610352 neue Bitcoin (BTC) 14. Bitcoin Halving probably 2064 2.940.000 0,00305176 neue Bitcoin (BTC) 15. Bitcoin Halving probably 2068 3.150.000 0,00152588 neue Bitcoin (BTC) 16. Bitcoin Halving probably 2072 3.360.000 0,00076294 neue Bitcoin (BTC) 17. Bitcoin Halving probably 2076 3.570.000 0,00038147 neue Bitcoin (BTC) 18. Bitcoin Halving probably 2080 3.780.000 0,00019073 neue Bitcoin (BTC) 19. Bitcoin Halving probably 2084 3.990.000 0,00009537 neue Bitcoin (BTC) 20. Bitcoin Halving probably 2088 4.200.000 0,00004768 neue Bitcoin (BTC) 21. Bitcoin Halving probably 2092 4.410.000 0,00002384 neue Bitcoin (BTC) 22. Bitcoin Halving probably 2096 4.620.000 0,00001192 neue Bitcoin (BTC) 23. Bitcoin Halving probably 2100 4.830.000 0,00000596 neue Bitcoin (BTC) 24. Bitcoin Halving probably 2104 5.040.000 0,000000298 neue Bitcoin (BTC) 25. Bitcoin Halving probably 2108 5.250.000 0,000000149 neue Bitcoin (BTC) 26. Bitcoin Halving probably 2112 5.460.000 0,000000077 neue Bitcoin (BTC) 27. Bitcoin Halving probably 2116 5.670.000 0,000000037 neue Bitcoin (BTC) 28. Bitcoin Halving probably 2120 5.880.000 0,000000018 neue Bitcoin (BTC) 29. Bitcoin Halving probably 2124 6.090.000 0,000000009 neue Bitcoin (BTC) 30. Bitcoin Halving probably 2128 6.300.000 0,000000004 neue Bitcoin (BTC) 31. Bitcoin Halving probably 2132 6.510.000 0,000000002 neue Bitcoin (BTC) 32. Bitcoin Halving probably 2136 6.720.000 0,000000001 neue Bitcoin (BTC) 33. Bitcoin Halving probably 2140 6.930.000 0,000000000 neue Bitcoin (BTC)

