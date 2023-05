Juventus – Milan LIVE Serie A 2022/23

Eighteenth day of the second round, last away match of the season, we play on Sunday at 20:45, a match streamed on Dazn.

These are the official lineups:

JUVENTUS (3-4-3): Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostić; Di María, Kean, Church. Available: Perin, Pinsoglio; Alex Sandro, Barbieri, Bonucci, Rugani; Miretti, Paredes, Sergeants; Iling-Junior, Milik. All.: Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunić; Messiah, Diaz, Leon; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Toure, Florence, Gabbia, Lottery, Chairman; Adli, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; Of Ketelaere, Origi. All.: Pioli.

Referee: Mariani of Aprilia.

FORZA MILAN