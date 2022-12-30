{“id”:”487593″,”toptitle”:”Requirements of the Comprehensive Group of the Joint Prevention and Control Mechanism of the State Council—”,”title”:”The grassroots fully applies traditional Chinese medicine decoction to treat the new crown”,”subtitle”:””,”crtime “:”2022-12-30 16:11:28″,”condition”:”Source: Health News“,”thumb”: “”}
本报讯（记者 高艳坤）12月28日，国务院联防联控机制综合组印发《关于在城乡基层充分应用中药汤剂开展新冠病毒感染治疗工作的通知》，要求进一步发挥中药在新冠病毒感染治疗中的作用，扩大群众用药供给；做好中药汤剂有序配送发放，优先保障行动不便、失能失智、高龄、残疾人、孕产妇、儿童等重点人群以及养老机构、儿童福利机构人员用药。
《通知》要求，地方卫生健康行政部门、中医药主管部门要组织专家，基于当地新冠病毒感染中医证候特点、中药在新冠诊治中的临床研究结果和实践经验，结合气候、季节和人群特点，研究确定一批适合新冠病毒感染患者治疗的中药协定处方；针对新冠病毒感染常见症状，分类提出中药治疗方案；发挥二级、三级中医医院和综合医院中医科作用，加强对基层医疗卫生机构中药汤剂使用的培训和指导；发挥基层医疗卫生机构中医馆作用，指导新冠病毒感染患者正确使用中药汤剂；加强家庭医生与签约服务对象联系，做好中药汤剂服用跟踪随访，保障患者用药安全。
《通知》强调，省级联防联控机制要加强区域统筹协调，做好相关中药饮片储备调配，引导中药饮片合理有序精准投放，优先保障解热镇痛类、止咳类西药和中成药供应紧张短缺的地区。