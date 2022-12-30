Grassroots fully apply traditional Chinese medicine decoction to treat new crown-<a data-ail="646684" target="_blank" href="https://www.breakinglatest.news/category/health/" >Health</a> <a data-ail="646684" target="_blank" href="https://www.breakinglatest.news/category/news/" >News</a>–<a data-ail="646684" target="_blank" href="https://www.breakinglatest.news/category/health/" >Health</a> Portal

{“id”:”487593″,”toptitle”:”Requirements of the Comprehensive Group of the Joint Prevention and Control Mechanism of the State Council—”,”title”:”The grassroots fully applies traditional Chinese medicine decoction to treat the new crown”,”subtitle”:””,”crtime “:”2022-12-30 16:11:28″,”condition”:”Source: Health News“,”thumb”: “”}