They are a total of 26 new provincial police commissioners who were appointed late on the evening of Saturday April 1, 2023 by the Head of State Félix TSHISEKEDI.

It is for:

• Kinshasa : Jean – Bosco Galenga

• North – Kivu : Eddy Leonard Mukuna Tumba

• South Kivu : Congo Kambale Christian

• Ituri : Albert Song

• Maniema : Murhula Mwanze Pades

• Kongo Central : Muteba Kashala Narcisse

• Low – Uele: Henry Kapend Tshipund

• Ecuador: Placide Nyembo Ngalusha

• Upper – Katanga: Odimba Okito Dieudonné

• Upper – Lomami: Isaka Leon

• High – Uele : Palanga Nawej Elvis

• Kasai : Faithful Ngimba Things

• Kasaï Central : Kabwine Wa Mihigo John

• Eastern Province: Lukesu Two Francis

• For: Bazenge Jean-Bernard

• Kwilu : Sabiti Abdallh Patrick

• Lomami : Ilunga Kitenge Jacques

• Lualaba : Carl’s house

• Mai – Ndombe : Louis – Second Karawa

• Mongala : Yav Mukaya Jean

• North – Ubangi : Famine Ebola Thadée

•Sankuru : The Donatien of the Universe

• Sud – Ubangi : Kamana Uwimana Kanold

• Tanganyika : Songolwa Ngana Claude

• Tshopo : Singa Volo Roger

• Tshuapa : Albert Song.

Writing