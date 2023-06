On June 24th appointment with the romantic night in the most beautiful villages in Italy 2023 — idealista/news

Now in its 8th edition in 2023, the Romantic night in the most beautiful villages in Italywill take place on June 24th. On Saturday following the summer solstice, the most beautiful villages in our country will become the absolute protagonists of this night dedicated to all lovers, which attracts an average of over 500,000 visitors every year.

There are over 220 Italian villages, from the South to the North of the Peninsula who have joined the event. The purpose is to promotes and enhance these small villages who have suffered heavily from the crisis triggered by the pandemic. But they now offer an alternative of sustainable, slow and experiential tourism

The villages participating in the romantic night 2023 they will be illuminated with candlelight and will offer a magical evening full of initiatives: theatre, music, dance, cinema, exhibitions, screenings, competitions to celebrate love and romance.

There are two highlights of the evening:

il dessert thought of love, created for the second consecutive year by chef Iginio Massari and which will be served in all the restaurants in the villagesthe midnight kiss with the launch of thousands of balloons, totally biodegradable.

To characterize the event there will also be the “FlashMob Unplugged”, an invitation to all participants who play an instrument to go to the villages and perform spontaneously playing in the most characteristic corners

Similar events will be organized by the associations of Spain, France Wallonia (Belgium) and Japan.

Romantic night, villages 2023

Here is the list of villages that have joined the initiative of the romantic night

Piedmont

Candelo (B.go di Ricetto di Candelo) (the event will take place on 23 June 2023) Castagnole delle Lanze Cella MonteCocconato Garbagna Garessio Ingria Mombaldone (the event will take place on 5 August 2023) Monforte D’Alba Neive Orta San Giulio (the event will take place on 23 June 2023)OstanaPontechianale (Borgo di Chianale)Rosazza (the event will take place on 23 June 2023)UsseauxVolpedo

Liguria

ApricaleBorgio Verezzi (village of Verezzi)Campo LigureCelle LigureCervoCipressa (village of Lingueglietta)Deiva MarinaDiano Castello (the event will take place on 21 June 2023)FinalborgoFramuraLaiguegliaLerici (village of Tellaro)MonegliaNoliSeborgaTaggiaTriora

Lombardy

BiennoCassinetta di LugagnanoFortunagoGolferenzoGromoLovereMonte IsolaMonzambano (B.go di Castellaro Lagusello)Pandino (Borgo di Gradella)San Benedetto PòSoncinoTremezzina (the event will take place on 1 July 2023)Tremosine sul GardaZavattarelloTrentino Aldo AdigeEgna – NeumarktOssana

Veneto

Arquà PetrarcaBorgo Valbelluna (Borgo di Mel) (the event will take place on 24 June 2023)FollinaMalcesineMontagnanaValeggio sul Mincio (Borgo di Borghetto)

Friuli Venezia Giulia

Cervignano del FriuliCordovadoFagagnaFrisanco (Borgo di Poffabro)Gradisca D’IsonzoPolcenigoSappadaSesto al ReghenaTravesio (Borgo di Toppo)Trivignano UdineseValvasone Arzene

Emilia Romagna

Bagno di Romagna Brisighella (the event will take place on 1 July 2023) Compiano Dozza Montechiarugolo Montefiore Conca San Leo Verucchio

Tuscany

Barberino Tavernelle (Borgo di San Donato In Poggio)Campiglia MarittimaCastiglione di GarfagnanaCetona (the event will take place on 21 June 2023)Greve in Chianti (Borgo di Montefioralle)Isola del Giglio (Borgo di Giglio Castello)LucignanoManciano (Borgo di Montemerano)MontaioneMontescudaioSanta FioraScarperia and San Piero

Marche

ArceviaCingoliCorinaldoEsanatogliaFiorenzuola di Focara in the Municipality of Pesaro (Guest Village)FrontinoGradaraGrottammareMacerata FeltriaMercatello sul MetauroMondavioMontecosaroMontefiore dell’AsoMontelupone (the event will take place on 23 June 2023)Monte Grimano TermeMorescoMorro d’AlbaOffagnaOffidaPetritoliPergolaSan Ginesio SassoferratoServiglianoVallefoglia (Borgo di Montefabbri)VissoUmbriaAlleronaArroneBettonaBevagnaDerutaLugnano in TeverinaMassa MartanaMonte Castello di VibioMontecchioMontefalcoMonteleone d’ OrvietoMontoneNocera UmbraPanicalePassignano sul TrasimenoSan GeminiSpelloStronconeTreviVallo di NeraLazioAcquapendente (Borgo di Torre Alfina)Castel GandolfoCastelnuovo di PortoCastro dei VolsciCollalto SabinoGreccioMagliano Sabina (Borgo di Foglia)OrvinioPercilePicoRonciglioneSan Felice CirceoSubiacoSutriVitorchianoAbruzzo and MoliseAbbateggioAnversa degli Abruzzi BugnaraCampliCaramanico TermeCasoliCastel del MonteCastelliCittà Sant’AngeloFornelliGuardiagreleNavelliPenneOratinoPacentroPennePettorano sul GizioRocca San GiovanniScannoSepinoTagliacozzoCampaniaCastellabateGesualdoMontesarchioMonteverdeSummonteVietri sul MareZungoliPugliaAlberonaCattleCisterninoMaruggioMonte Sant’AngeloPietramontecorvinoPresicce – AcquaricaRoseto ValfortoreSammichele of BariVico del Gargano

Basilicata

CastelmezzanoIrsinaMiglionicoCalabriaAietaAltomonteBadolato (the event will take place on 1 July 2023)BuonvicinoCaccuriCivitaFiumefreddo BruzioGeraceMorano CalabroOrioloRocca ImperialeSanta Severina (the event will take place on 25 June 2023)StiloTropea

Sicily

BuccheriCalascibettaCastelmolaCastiglione di SiciliaCastroreale (the event will take place on 25 June 2023)CefalùEriceFerlaGangiGeraci SiculoMilitello Val di CataniaMontalbano EliconaMonterosso AlmoNovara di SiciliaPalazzolo AcreidePetralia SopranaSalemiSambuca di SiciliaSan Marco D’alunzioSavocaSperlingaTroinaSardiniaAtzaraBosa ( the event will take place on 1 July 2023)CarloforteCastelsardoNuoro (Borgo di Lollove)Tempio Pausania

