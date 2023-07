This is the list by department of the 60 candidates for representatives of Nuevas Ideas

The Nuevas Ideas party made official the results of the internal elections where the militancy chose the 60 candidates for deputies for the 2024 elections.

See the list by department:

SAN SALVADOR

1. Ernesto Castro

2. Christian Guevara

3.Alexia Rivas

4. Rodrigo Ayala

5.Suecy Callejas

6. Edgardo Mulatto

7. Elisa Rosales

8. Dania González

9. Ana Figueroa

10. Francisco Garcia Villatoro

11. Dennis Salinas

12. Willie Stanley Ventura Palacios

13. Ruben Flores

14. Benjamin Zavaleta Lopez

15. Diana Teresa González Fuentes

16. Hector Uceda

FREEDOM

1. Rebeca Santos

2. Walter German

3. Salvador Chacon

4.Ricardo Rivas

5. Sandra Patricia Interiano Sarceno

6. Sharon Alexandra Hernandez de Canjura

7. Erick Garcia Salguero

AHUACHAPAN

1. Herbert Antonio Sierra Rivera

2. Stuart Rodriguez

3.Luis Figueroa

SANTA ANA

1. Felipe Interiano

2. Lorraine Fuentes

3. Claudia Toledo de Moran

4. Geovanny Zaldaña

5. Evelyn Merlos

SONSONATE

1. Samuel Anibal Martinez Rivas

2. Hector Sales

3. Mauricio Edgardo Ortiz Cardona

4. David Cupido Ayala

5. Raul Chamagua

CHALATENANGO

1. Saul Mancia

2. Francisco Alexander Guardado Deras

CUSCATLAN

1. Janeth Xiomara Molina

2. Jonathan Hernandez

PEACE

1. Walter Coto

2. Adolfo Antonio Rivas Ramirez

3. Herberth Rodas

CABINS

1. Jose Francisco Menjivar Barahona

2. Elder José Monge Menjívar

SAINT VINCENT

1. Edgar Fuentes

2. Helen Morena Jovel de Tobar

USULUTAN

1. Johana Paola Hernandez Batres

2. Raul Castillo

3. Maricela de Guardado

4. Angel Lobos

SAN MIGUEL

1.Francisco Amaya

2. Erick Romero Portillo

3. Andres Antonio Miranda Martinez

4.Caleb Navarro

MORAZAN

1. Bladimir Barahona

2. Juan Rodriguez

THE UNION

1. William Soriano

2. José Óscar Robles Sorto.

