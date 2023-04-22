Home » VIDEO The content of the Friday sermon on the topic (the obligation to convey to man what God has given him of knowledge) y. Benaissa Qummad… Ibn Abd al-Barr Mosque in Oujda.
News

VIDEO The content of the Friday sermon on the topic (the obligation to convey to man what God has given him of knowledge) y. Benaissa Qummad… Ibn Abd al-Barr Mosque in Oujda.

by admin

The team of the electronic newspaper and Jeddah City

Oujda City is an electronic newspaper founded in July 2004
Publishing Director: Al-Hussain Qaddouri
Editor-in-Chief: Amina Ben Zakry
Technical Department: Kadouri Aladdin
Photography Department: Muhammad Effendi – by Khashibi Jawad
Editorial board: Mohamed Sherky, Omar Heimry, Zayed El-Tayeb, Mohamed Duraihem, Qadouri Al-Khudair, Mohamed Shahlal, Zariba Azouz, Abdel-Qader Badawi

Address: Al-Aqsa Street No. 8 bis, Al-Quds District, Jeddah
Phone: 0666776258
Email: [email protected]

See also  Changsha building collapse accident: 10 rescued and 53 killed

You may also like

The Sudanese army inflicts heavy losses on the...

Contraband cigarette seized in Codazzi

Salary: money, food, vacation, electricity, daycare – tax-free...

Google’s CEO received an annual salary of 300...

Ruiz’s activity continues to generate concern

Zhou Shouren invites the bishop of the diocese...

Composer and conductor Sergio Rendine died – Abruzzo

Demand to postpone a religious season with admonition...

‘White smoke’, the protest of the indigenous communities...

Ice hockey: Bolzano loses the central European final...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy