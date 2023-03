After his sprint victory, Johannes Thingnes Bö also won the pursuit over 12.5 km in a sovereign manner in Nove Mesto. The Norwegian prevailed on Saturday ahead of his brother Tarjei Bö and Sweden’s Martin Ponsiluoma. Simon Eder took 19th place as the best Austrian.

Men’s pursuit (12.5 km): 1. Johannes Thingnes Bö NOR 31:25,1 2* 2. Tarjei Bö NOR +34,6 1 3. Martin Ponsiluma SWE 1:11,0 4 4. Benedict Doll GER 1:14,5 2 5. Fabien-Claude FROM 1:37,9 4 6. Antonin Guigonat FROM 1:37,9 4 7. Sebastian Samuelson SWE 1:38,3 4 8. Vetle Sjaastad Christiansen NOR 1:41,6 4 9. Roman Rees GER 1:43,1 3 10. Florent-Claude BEL 1:47,5 0 19. Simon Eder AUT 2:29,9 2 30. David Komatz AUT 3:43,5 3 48. Harald Lemmerer AUT 5:11,8 3 * Shooting errors = penalty loops

