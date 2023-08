Cristian Totti greets Roma: the farewell message is creepy

The “Totti era” in Rome is over. Christian Tottison of Francesco and Ilary Blasi, left the Giallorossi team to become a Frosinone’s new spring player. The 17-year-old striker left Rome, effectively ending an era of over 25 years: Cristian’s presence in Trigoria was the thread that still tied Totti’s name to the Giallorossi club. “Totti jr” will be part of the Frusinate Spring, coached by Angelo Gregucci, flag of Lazio and often opponent in the derbies of his father Francesco. But he won’t be the only Totti in Frosinone. In the Under 14 Elite he will play Gabriel Totti, Francesco’s nephew and Cristian’s cousin. The very young born in 2010, also a striker, arrived from the Totti Soccer School.

“You will always be in my heart”

On his profile InstagramCristian Totti has published a long and exciting farewell letter to Rome. “It’s been nine years since I wore the Roma shirt for the first time, and now the time has come to say goodbye to the one that It has always been a second family to me. I wanted to thank all those who have been close to me in these years of hard sacrifices and great goals. I hope that in my new adventure I will be lucky enough to meet again a united team like ours, always ready to support us in difficulties and motivate each other. Thank you for being great professionals. You inspired me to become a better person and if today I was able to seize this opportunity it is thanks to what I was able to learn working alongside you, in this splendid family. Forever in the heart…”.

Francesco Totti (photo Ansa)

