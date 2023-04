Infront announced a new five-year partnership with The handball league e SHEthe leading Swedish men’s and women’s handball leagues comprising 14 and 12 clubs respectively, for providing a new solution for creating a fully digital ecosystem to grow the game of handball in Sweden.

La partnership mira a migliorare la distribuzione e la presenza online del campionato al fine di ampliare l'interesse per la pallamano svedese e raggiungere ancora più fan attraverso una tecnologia senza rivali. Il progetto è guidato dal ramo digitale e tecnologico di Infront, Infront Lab, e vedrà le leghe e i club della lega utilizzare l'intera suite di prodotti di Infront Lab per favorire il coinvolgimento, personalizzare il viaggio dei fan e creare esperienze senza precedenti. Infront Lab collaborerà con Rego Production AB per la produzione di contenuti e l'agenzia svedese XVI Sports per l'implementazione sul campo. Come parte del nuovo ecosistema, i campionati e tutte le 26 squadre offriranno ai fan piattaforme OTT personalizzate per la fan base di ogni club, streaming live e contenuti video on demand (VOD) che i fan possono visualizzare quando vogliono e con cui interagire. Damian Browarnik, amministratore delegato di Infront Lab, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con le leghe svedesi di pallamano e di fornire loro le migliori soluzioni digitali possibili. La Svezia ha una storia di successi nella pallamano e non vediamo l'ora di aiutare le leghe a offrire esperienze personalizzate ai loro fan attraverso la nostra partnership. Siamo fiduciosi che raggiungeremo nuove vette nel coinvolgimento e nella crescita dei fan per i campionati e i suoi club, e che insieme costruiremo una partnership di successo e fruttuosa".

Peter Gentzel, CEO della Swedish Handball Leagues, ha aggiunto: “Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto un accordo con un importante attore nel mondo dei media internazionali che condivide la nostra visione a lungo termine della pallamano svedese di alto livello. Infront ha una storia nel plasmare il futuro dello sport con un portafoglio globale di sport leader e in particolare la Federazione europea di pallamano. Insieme a Infront stiamo mettendo la migliore pallamano svedese all'avanguardia assoluta della tecnologia sportiva, il che ci consente di sviluppare ulteriormente i nostri migliori campionati e club a un livello superiore sia dentro che fuori dal campo. Il prossimo passo per noi è coinvolgere i consigli di amministrazione delle nostre leghe e successivamente i club per garantire un forte impegno per una proficua collaborazione con Infront”.