Empoli-Spezia on the pitch at 3pm on Saturday 11 February DIRECT for the 22nd day of Serie A

Probable formations



Empoli (4-3-1-2): 13 Vicar; 24 Ebuhei, 6 De Winter, 33 Luperto, 65 Parisi, 11 Akpa Akpro, 18 Marin, 25 Bandinelli; 35 Baldanzi; 19 Caputo, 9 Satriano. (1 Perisan, 22 Ujkani, 4 Walukiewicz, 34 Ismajli, 30 Stojanovic, 3 Cacace, 32 Haas, 8 Henderson, 21 Fazzini, 36 Guarino, 55 Vignato, 14 Pjaca, 28 Cambiaghi, 91 Piccoli. Herds: Zanetti.

Disqualified: none.

Be wary: Akpa Akpro and Bandinelli.

Out: Destro, Tonelli, Grassi.

Spice (3-5-2): 69 Dragowski, 27 Amian, 55 Wisniewski, 43 Nikolaou, 2 Holm, 6 Bourabia, 25 Esposito, 33 Agudelo, 13 Reca, 11 Gyasi, 14 Shomurodov. (22 Marchetti, 40 Zovko, 7 Sala, 8 Ekdal, 10 Green, 16 Beck, 18 Nzola, 19 Krollis, 21 Ferrer, 30 Maldini, 72 Cipot). All.: Gotti.

Suspended: Caldara, Ampadu.

Be wary: Bastoni, Ekdal, Nzola.

Out: Zoet, Bastoni, Kovalenko, Zurkowski, Moutinho.

Referee: Giua from Olbia