Super Leclerc conquers pole in Las Vegas

The Monegasque: “It’s something great.” The Spaniard gets second place but will start twelfth, Vasseur: “Unfair penalty”

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc got the pole position of the Las Vegas Grand Prix of Formula One. The world champion’s Red Bull will start on the front row alongside the Ferrari driver Max Verstappen. Carlos Sainz had won the second half but for the 10 position penalty he will start twelfth. “I am very happy with this result. Getting pole in the debut in Las Vegas it’s something great, like the whole atmosphere around here – said Charles Leclerc -. There is great enthusiasm, a unique scenario and also a very warm audience. It’s a shame about my laps in Q3.”

Vasseur: “Unfair penalty to Sainz”

“Too bad for the unfair penalty for Sainzhaving two cars on the front row would have allowed us to have a different race.” These are the words of Frederic Vasseur, team principal of Ferrari. “A front row which overall is a very positive result, a shame for the penalty from Sainz who however showed a very strong and constant pace – added Vasseur -. Without the penalty the race would certainly have been different, but this is the situation and the most important thing for the team is to remain focused on the race, despite the awareness that the penalty is unfair. Of this and We will discuss the measures with the FIA ​​at a later date. Qualifying is important, but it is only a first step towards the final result of the race. We should pay attention to the strategy and our performances – concluded Vasseur – in a race where there could also be safety cars”.

Sainz: “We monopolized the front row”

“We dominated qualifying after a difficult Friday, we fixed the car and monopolized the front row. I would have liked to be first, but in the end it changes little: I’m still disappointed about yesterday, I’m in a terrible mood about what happened. I try not to show it but this is the feeling – the words of Carlos Sainz – On Sunday everything will depend on the start – he adds – we have the pace, I would like to fight for the victory with Charles and Max but I will have to do a comeback race, it will be complicated “.

