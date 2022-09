PAVIA

Third day of the first leg of the amateur championships (kick-off at 15.30). In Promotion, the Union Basso Pavese of mister Nordi hosts Casalpusterlengo in Santa Cristina. In group F the City of Vigevano tries to shake off the bad start of the season in the away match from Vittuone, while Bressana receives the Settimo Milanese and the leaders Casteggio il Rozzano.

Promotion (3rd day). Group E: Castelleone-Landriano; Bresso-Villa; Segrate-Cinisello; Paullese-Tribiano; Sancolombano-Romanengo; Senna Gloria-Scannabuese; Settalese-Vistarino; Basso Pavese-Casalpusterlengo. Classification: Tribiano and Scannabuese 6; Paullese, Settalese and Villa 4; Casalpusterlengo, Bresso, Landriano, Vistarino and Sancolombano 3; Romanengo 2; Union, Cinisello and Castelleone 1; Senna Gloria and Segrate 0. Girone F: Vittuone-City of Vigevano; Bressana-Settimo; Casteggio-Rozzano; La Spezia-Barona; Pontevecchio-Frog Milan; Rhodense-Assago; Vighignolo-Robbio; Viscontea Pavese-Sedriano. Classification: Casteggio and Pontevecchio 6; Vittuone and Settimo 4; Robbio, La Spezia and Sedriano 3; Vighignolo, Barona, Frog and Rhodense 2; Cities of Vigevano, Bressana, Rozzano and Viscontea Pavese 1; Assago 0.

First category. Group I: Milanese-Romano Banco Academy; Albuzzano-Athletic Pavia; Mottese-Siziano; Casorate-Castelnovetto; Cavese-Garlasco; Frigirola-Rosatese; Lungavilla-Rivanazzanese; Locate-Vigevano. Classification: Rivanazzanese, Siziano, Castelnovetto, Cavese, Rosatese, Casorate, Vigevano 3; Lungavilla and Locate 1; Romano Banco, Mottese, Athletic Pavia, Garlasco, Albuzzano, Frigirola and Accademia Milanese 0.

Second category. Girone M: Alpina-Laudense; Azzurra-San Fiorano; Graffignana-Mairago; San Bernardo-Caselle Landi; San Fereolo-Chignolese; Sanmartinese-San Luigi; Spinese-Casoni Borghetto; Vidardese-Frassati. Classification: San Luigi, Laudense, Frassati, Caselle, Mairago, Sanmartinese, Spinese 3; Borghetto and San Fiorano 1; Chignolese, San Fereolo, Vadardese, San Bernardo, Graffignana, Alpina and Azzurra 0. Girone T: Pro Ferrera-Freccia Azzurra (played yesterday); Buccinasco-Nevada; Gambolò-San Giorgio; Gravellonese-Zibido; Gropello-Cassolese; Lomellina-Virtus Abbiatense; Superga-Mortara; Virtus Lomellina-Casarile. Classification: Cassolese, Mortara, Superga, Gropello and Lomellina 3; Casarile, Gambolò, Nevada, Abbiatense; V. Lomellina and Zibido 1; Gravellonese, San Giorgio, Pro Ferrera, Buccinasco and Freccia Azzurra 0.

Third category (1st day). Girone A: Atl. Lomello-Concordia Pavese; Borgarello-Albonese; Ceranova-Guinzano; Carbonara-Olympia; Cassolese-Vidigulfo; Villanova-Cilavegna 95; Zinasco-Ol. Cilavegna. Girone B: Eaglets-Folgore; Varzi-Copiano; Carpignanese-Casei; Castelletto-Santacristinese; Clastidium-Salicevallestaff; Portalbera-New Team; Real Casei-Audax Travacò. –